Huwelijksadvies van prins Laurent: "Luister altijd naar je vrouw" MMB

10 september 2019

00u00 0 Royalty Van alle foto's op hun trouwdag zal deze voor Birgit Verstraete (27) en Jannes Meyns (28) wel de meest memorabele zijn. Zaterdagmiddag zagen ze prins Laurent toen ze het stadhuis van Brugge verlieten. Het koppel had elkaar enkele minuten eerder het jawoord gegeven en droomde stiekem van een selfie met de flamboyante prins.

"Maar dat hij zélf naar ons toe zou komen om een praatje te slaan? Neen, dat hadden we nooit gedacht", glimlacht Jannes. "Hij gaf me zelfs wat huwelijksadvies. Het belangrijkste is om elkaar te blijven steunen, zei hij. 'En luister altijd naar je vrouw, want vrouwen zijn rijper en wijzer'."

Het koppel was aangenaam verrast door de manier waarop Laurent met hen praatte. "Hij gedroeg zich helemaal niet als een prins en sprak over verschillende onderwerpen. Ook in onze hond Bono had hij interesse." Én in Jannes' kersverse vrouw: zij kreeg complimenten voor haar trouwkleed. (MMB)