Huwelijk van prinses Beatrice officieel afgelast wegens coronacrisis MVO

17 april 2020

07u30 6 Royalty Het zit hen maar niet mee: de Britse prinses Beatrice (31) ziet haar huwelijk met verloofde Edoardo Mapelli Mozzi (37) nógmaals uitgesteld worden. Dit keer worden de festiviteiten afgelast vanwege het verlengen van de coronamaatregelen in Groot-Brittannië.

Beatrice en Edoardo zouden normaal gezien op 29 mei in het huwelijksbootje stappen in het St. James’s Palace te Londen. Gezien de maatregelen nu verlengd zijn tot begin mei, zien ze zich genoodzaakt om het trouwfeest uit voorzorg af te zeggen. Een woordvoeder van het koppel liet weten dat “Beatrice en Edoardo nu zelfs niet aan trouwen denken”.

“Deze situatie is zo verschrikkelijk dat hun huwelijksfestiviteiten ver in het achterhoofd zitten”, klinkt het. Hoewel aanvankelijk enkel de receptie in Buckingham Palace was afgelast, wordt nu dus de hele trouwdag verzet. “Er worden geen plannen gemaakt voor een groter feest of een andere locatie. Daar zijn ze nu niet mee bezig. Vanwege de coronacrisis waren de uitnodigingen zelfs nooit verzonden.” Het huwelijk zal er in ieder geval nog wél komen. “Wanneer de tijd rijp is zullen ze een nieuwe datum inplannen.”

Het is de derde keer dat het trouwfeest van Beatrice wordt verschoven. Eerder werd de datum al verzet vanwege het schandaal rond haar vader, prins Andrew, die betrokken zou zijn bij het Epstein-schandaal. Daarna kwam de coronacrisis tussenbeide. De derde aankondiging van uitstel komt er om diezelfde reden.

Beatrice voelde zich volgens insiders heel weemoedig toen haar huwelijk de vorige keer werd uitgesteld. “Ze heeft het gevoel dat haar trouwdag vervloekt is”, klinkt het. In tegenstelling tot het huwelijk van haar zus Eugenie (30) in 2018, zou Beatrice immers geen groot, koninklijk trouwfeest meer krijgen, omdat papa Andrew in opspraak is gekomen. Als ze hem nog bij de festiviteiten wilde betrekken - en dat wilde ze - zou ze een sober feestje moeten houden, weg van het publiek. En zelfs dat feestje komt er maar niet...