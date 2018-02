Huwelijk prinses Eugenie en verloofde vindt plaats in oktober DBJ

02 februari 2018

17u06 0 Royalty De Britse prinses Eugenie (27) en haar verloofde Jack Brooksbank (31) treden op 12 oktober in het huwelijk. Eugenies vader, prins Andrew, maakte vrijdag de datum van de ceremonie bekend. Het huwelijk wordt, zoals eerder al gemeld, gesloten in St. George's Chapel in Windsor Castle.

De 27-jarige Eugenie en de 31-jarige Jack maakten vorige maand hun verloving bekend. Meer details over de ceremonie worden op een later moment verwacht.

Het huwelijk van Eugenie, de jongste dochter van Andrew en achtste in lijn van troonopvolging, is de tweede Britse koninklijke bruiloft dit jaar. In mei trouwen prins Harry en Meghan Markle. Ook zij vieren het feest op Windsor Castle.