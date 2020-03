Huwelijk prinses Beatrice uitgesteld vanwege coronacrisis LOV

18 maart 2020

17u00

Bron: ANP 2 Royalty De Britse prinses Beatrice (31) en haar Italiaanse verloofde Edoardo Mapelli Mozzi (37) moeten hun huwelijk op 29 mei verplaatsen. Een woordvoerder van Buckingham Palace bevestigt woensdag aan The Sun dat het koppel de geplande receptie heeft afgeblazen vanwege het coronavirus.

“Prinses Beatrice en meneer Mapelli Mozzi keken er erg naar uit om te trouwen, maar zijn zich er net zozeer van bewust dat ze risico’s in de huidige situatie moeten vermijden”, aldus de zegsman. “Ze zijn vooral voorzichtig met het advies van de overheid als het gaat om het welzijn van oudere familieleden en grote groepen mensen. Daarom gaat de geplande receptie op Buckingham Palace niet door.”

Het koppel zoekt nu naar een alternatief. Mogelijk geven Beatrice en Edoardo op 29 mei nog wel een feestje in een veel kleinere kring. Volgens een ingewijde wordt het huwelijk verplaatst naar volgend jaar.

Leden van het Britse koningshuis moesten al meer grote evenementen en afspraken afblazen vanwege de coronacrisis. Dat nu ook door de bruiloft van Beatrice een streep wordt getrokken, is geen grote verrassing. Bijvoorbeeld vanwege de gezondheid en leeftijd van prins Philip (98) en zijn echtgenote koningin Elizabeth (93), en ook omdat veel van Edoardo’s familieleden uit de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije komen, zeiden ingewijden al dat het feest in gevaar was.