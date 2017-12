Huwelijk prins Harry en Meghan veroorzaakt stormloop op hotels in Windsor KVE

17u45

Bron: Belga 0 EPA Royalty Slechts enkele uren na de aankondiging van de huwelijksdatum van prins Harry (33) en Meghan Markle (36) waren nagenoeg alle hotels in de Britse stad Windsor volgeboekt.

Vrijdag al waren online geen hotelkamers meer te reserveren. Wie de zoektocht naar een onderkomen niet wil opgeven, moet de hotels een voor een telefonisch aflopen, aldus een woordvoerder van de autoriteiten. Want slechts enkele hotels bieden hun kamers niet online aan.

Prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle stappen op 19 mei volgend jaar in het huwelijksbootje, zo deelde Kensington Palace mee. Het feest vindt plaats in het kasteel van Windsor ten westen van Londen. Het stel zal elkaar daar in de St.-George's kapel het ja-woord geven.