Huwelijk Harry en Meghan kan Britse economie tot 1,1 miljard opleveren SD

09 maart 2018

11u41

Bron: ANP 0 Royalty Het koninklijke huwelijk tussen de Britse prins Harry en Meghan Markle kan de Britse economie tot een miljard pond (1,1 miljard euro) opleveren. "We dachten eerst dat het de Britse economie ongeveer 500 miljoen pond zou opleveren, maar in januari hebben we dat gezien alle opwinding bijgesteld", meldt het adviesbureau Brand Finance.

De fabrikant van luxe cadeauartikelen Halcyon Days verwacht dat de omzet met 10 tot 15 procent zal stijgen. "Er is een enorme kans om merchandise rond een evenement als dit uit te brengen", zegt een woordvoerder. "Het is duidelijk dat belangrijke, vreugdevolle gebeurtenissen zoals dit het land veel goeds brengen, zowel voor het toerisme, hotels en restaurants als voor kleine bedrijven als het onze."

Sinds de aankondiging van de verloving in november is er veel aandacht geweest voor de jongste zoon van prins Charles en zijn Amerikaanse verloofde.

Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle bezochten donderdag op Internationale Vrouwendag Birmingham. Het programma van het bezoek aan de tweede stad van het Verenigd Koninkrijk bestond uit ontmoetingen met de lokale bevolking en het bezoeken van jongerenprojecten. Ze kregen een hartelijk welkom in de metropool.

Het eerste project dat ze bezochten was het Stemettes-evenement, waar jonge vrouwen worden gestimuleerd om in de wetenschap, technologie of ICT te gaan werken. Het andere evenement waar prins Harry en Meghan hun licht opstaken was een Coach Core masterclass, een mentorprogramma van sportcoaches.

Op Twitter spreken Harry en Meghan van een fantastische dag. Eerder bracht het stel al officiële bezoeken aan Nottingham, Brixton, Cardiff en Edinburgh.