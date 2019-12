Hun intieme vakantie ontrafeld: zo spenderen prins Harry en Meghan Markle de feestdagen in Canada TDS

De Britse prins Harry (35), Meghan Markle (38) en baby Archie waren op kerstdag niet aanwezig bij de feestelijkheden met de koninklijke familie en kozen ervoor om hun vakantie in Canada door te brengen. Voor hun veiligheid en uit respect voor hun privacy bleven hun verblijfplaats en plannen strikt geheim, maar intussen raakten toch enkele details bekend over hun intieme vakantie.

Zo werd het koninklijke koppel tijdens hun vakantie opgemerkt door Pierre Koffel en zijn echtgenote Bev, de eigenaars van het gerenomeerde restaurant Deep Cove Chalet aan het water in Noord-Saanich. De Britse prins kwam er samen met Meghan en Archie over de vloer en het trio werd vergezeld door een klein leger bodyguards. Ook werden Harry en zijn vrouw verschillende keren gezien terwijl ze aan het wandelen of joggen waren in Horth Hill Regional Park, een prachtig en rustgevend natuurgebied op Vancouver Island.

Wandelen en joggen

“Horth Hill is nu een erg populaire plek geworden. Harry en Meghan waren aan het joggen en zijn gespot”, aldus de restauranteigenaars aan de lokale krant The Vancouver Sun. “Het is best spannend. Ik hoop dat alles goed gaat met hen. Ze breken de koninklijke traditie met deze vakantie en ik wens ze gewoon het allerbeste.”

Joggen staat blijkbaar hoog op het verlanglijstje van de royals. Niet alleen in Horth Hill Regional Park, ook in het nabijgelegen plaatsje Noord-Saanich werden Harry en Meghan meermaals samen gezien door de lokale bevolking. Hoe dan ook is de omgeving erg populair bij sterren en beroemdheden. ‘Sex and the City’-ster Kim Cattrall, zangeres Nelly Furtado en basketbalspeler Steve Nash hebben er allemaal een vakantieverblijf.

Plekje in haar hart

Bovendien zit de regio in een speciale plaats in het hart van Meghan Markle. Voor de hertogin haar bestaan in Hollywood verruilde voor een leven als Britse royal woonde ze zeven jaar in Canada - waar ze verbleef voor de opnamen van ‘Suits’ - en ze kent de omgeving dus als geen ander. De relatie tussen Harry en Meghan begon ook tijdens die zeven jaar: het koppel zei later dat ze elkaar hadden ontmoet op een blind date die werd georganiseerd door een gemeenschappelijke vriend.

“De hertog van Sussex heeft Canada de afgelopen jaren vaak bezocht en de hertogin heeft er zeven jaar gewoond voordat ze lid werd van de koninklijke familie”, aldus een woordvoerder van het paleis. “De beslissing om naar Canada te reizen weerspiegelt het belang van het land voor het echtpaar. Harry en Meghan genieten van de warmte die ze delen met Canadezen en van de schoonheid van het platteland met hun jonge zoon.”

De Canadese premier Justin Trudeau verwelkomde het koppel via Twitter: “Prins Harry, Meghan en Archie, wij wensen jullie een vredig en gezegend verblijf in Canada. Je bent hier onder vrienden en bent altijd welkom.”

Prince Harry, Meghan, and Archie, we’re all wishing you a quiet and blessed stay in Canada. You’re among friends, and always welcome here. Justin Trudeau(@ JustinTrudeau) link