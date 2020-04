Hun geheime wapen? Prins William en Kate Middleton halen social media manager van Meghan en Harry aan boord TDS

15 april 2020

16u00

Bron: Irish Independent 1 Royalty Goed nieuws voor de Britse prins William (37) en zijn vrouw Kate Middleton (38). De hertog en hertogin van Cambridge hebben de Ierse sociale media-expert David Watkins in dienst genomen, om hun digitale team en plannen voortaan te leiden. Zijn aanwerving is merkwaardig, gezien de sociale media-expert eerder aan de slag was voor prins Harry en Meghan Markle. Denken William en Kate nu hét geheime wapen in handen te hebben?

David Watkins (27) uit Dublin werkte eerder voor Meghan Markle en prins Harry, maar verhuisde inmiddels naar het Cambridges-team, nadat de hertog en hertogin van Sussex hun koninklijke rol neerlegden. Watkins kwam vorig jaar in het vizier van de Sussexes en werd meteen in dienst genomen, waarbij hij hun ambitieuze digitale strategie uitstippelde en verantwoordelijk was voor de vele digitale ‘overwinningen’ van Harry en Meghan. De populariteit van de prins en zijn vrouw is dan ook spectaculair gegroeid onder zijn bewind: het aantal volgers van hun account staat momenteel op 11,3 miljoen en het koppel had prins William en zijn echtgenote Kate Middleton zelfs even ingehaald op het sociale medium.

De sociale media-expert was uiterst belangrijk voor het succes en werd als ‘het geheime wapen’ van de Sussexes aanzien. En nu William en Kate door de coronacrisis steeds meer op de voorgrond treden en vertrouwen op de sociale media om hun communicatie te beheren, werd Watkins aangeworven om dat succes te evenaren of zelfs te overstijgen. Op 1 april had Watkins zijn eerste dag bij de royals, welgeteld één dag nadat Meghan en Harry officieel hun laatste koninklijke rollen hadden afgewerkt.

Persoonlijker

Dat werpt evenwel meteen zijn vruchten af: sinds hij naar zijn nieuwe baan in Kensington Palace is verhuisd, hanteert hij een soortgelijke strategie voor sociale media, waaronder het delen van langere bijschriften en meer persoonlijke details. Prins William en Kate Middleton zijn inmiddels ook weer de populairste royals op Instagram. Bovendien was de expert verantwoordelijk voor de virale video, waarin prins George, prins Louis en prinses Charlotte’s aandoenlijk in hun handen klappen om mee het zorgpersoneel te bedanken.

Sociale media zijn dus een belangrijk hulpmiddel voor de koninklijke familie om een ​​groot aantal mensen te bereiken, met name de jongere generatie die hen volgt. David Watkins was eerder aan de slag als wereldwijde coördinator voor sociale media van modelabel Burberry, waar hij onder meer de uiterst lucratieve commerciële deals met Apple Music op poten zette. De toekomst zal nu moeten uitwijzen welke wegen hij met Kate en prins William wil bewandelen.

LEES OOK:

Prins Harry en Meghan zijn amper uit beeld, of hun familieleden vechten al voor hun plaats in de spotlights

Paleismedewerkers klappen uit de biecht: “Harry en Meghan kondigden exit aan bij de Queen via mail”