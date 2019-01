Huispersoneel klapt uit de biecht: “Ik geef het huwelijk tussen Harry en Meghan vijf jaar” DBJ

16 januari 2019

08u55

Bron: The Daily Telegraph 1 Royalty Volgens het personeel van de Britse Royals is het huwelijk tussen Harry (34) en Meghan (37) geen lang leven beschoren. In het Britse The Daily Telegraph doen enkele personeelsleden hun zegje over het huwelijk van de twee.

Deze week raakte bekend dat de vrouwelijke bodyguard van Meghan Markle ontslag zou nemen. Het is al het zoveelste prominente personeelslid in enkele maanden tijd dat opstapt uit de hofhouding van de hertogin van Sussex, die al de bijnaam ‘Duchess Difficult’ zou hebben gekregen.

De Britse krant The Daily Telegraph sprak naar aanleiding van die feiten met enkele personeelsleden van het Britse koningshuis. Die zeiden onder meer dat Harry met Meghan te veel hooi op zijn vork neemt en dat hij haar niet zou aankunnen. “Ik geef hun huwelijk vijf jaar”, zegt een van hen.

Volgens het personeel zou een actrice ook niet echt passen in het kader van het Britse koningshuis. “Wanneer je in dienst gaat bij de Britse Royals verwacht je koningin en vaderland ten dienste te staan, niet per se een Amerikaanse actrice die meespeelde in een televisiereeks.”

Beperkend

Dat het enigszins rommelt in de entourage van Meghan is de voorbije weken gebleken. De Hertogin van Sussex zou ten tijde van haar huwelijk met Harry een aanvaring met Kate Middleton hebben gehad over de jurk die prinses Charlotte zou dragen op het huwelijk en ook enkele personeelsleden stapten op.

Meghan zou een bodyguard ‘te beperkend’ hebben gevonden. “Zelfs toen ze een bekende actrice was, kon ze gaan en staan waar ze wilde”, klinkt het. “Maar in haar nieuwe rol kan ze nergens heen zonder haar beveiligingsteam en dat is erg beperkend voor iemand als zij.”

De bodyguard is niet de eerste die vertrekt. Melissa Touabti – de persoonlijke assistente van Meghan Markle – gooide vorige maand de handdoek na zes maanden dienst. Touabti zou gezegd hebben dat ze “veel moest verdragen”. De vrouw speelde onder meer een belangrijke rol in de voorbereiding van het huwelijk van prins Harry en Meghan. Volgens de Britse tabloid The Sun zou de Queen prins Harry voor het huwelijk nog gewaarschuwd hebben voor de houding en het gedrag van Markle. Die zou onder meer een bepaalde tiara gewild maar niet gekregen hebben van de Queen. En ook haar vraag om luchtverfrissers tegen de “muffe” geur in de St George Chappel - waar de Queen altijd naar de kerk gaat – kreeg een njet.

Queen

Ook Samantha Cohen – de persoonlijke secretaresse van Meghan en Harry – kondigde al aan dat ze zich richting uitgang begeeft. Ze zou wel nog blijven tot het kind van Meghan en Harry geboren wordt, in de lente. Cohen werkte 17 jaar aan het hof, onder meer voor de Queen, en was sinds mei vorig jaar in dienst van het koppel. Aanvankelijk op tijdelijke basis – ze moest Meghan onder meer de etiquette van het hof bijbrengen – maar toen Meghan kenbaar maakte dat ze Cohen fulltime in dienst wilde nemen, bedankte die laatste voor de eer.