Hoogleraar: "Nieuw wapenschild toont aan dat koning Filip wil moderniseren” ttr

01 augustus 2019

16u24

Bron: belga 0 Royalty "De vernieuwingen in het wapen van het Koninklijk Huis tonen aan dat koning Filip niet vasthoudt aan - soms achterhaalde - tradities en dat hij wil meegaan met zijn tijd." Dat zegt Mark Van den Wijngaert, emeritus hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis aan de KUBrussel en royaltywatcher.

De koning heeft twee weken geleden het besluit getekend dat "het wapen van het Koninklijk Huis" vastlegt. Het vorige koninklijk besluit dateerde van 1910. Het nieuwe besluit heeft concreet voor gevolg dat de nationale wapenspreuk "L'union fait la force", die tot nog toe alleen in het Frans op het wapenschild stond, nu ook in de andere twee landstalen, Nederlands ("Eendracht maakt macht") en Duits ("Einigkeit macht stark") wordt toegevoegd. "Dat ligt helemaal in lijn met wat koning Filip in zijn troonrede heeft gezegd, namelijk dat hij de koning van de heel federatie en van alle Belgen wil zijn. Hij heeft vervolgens ook niet alleen het federale maar ook de andere deelstaatparlementen bezocht."

Andere modernisering van het wapenschild is het (opnieuw) opnemen van het schild van de Duitse deelstaat Saksen. Dat schild was na de Eerste Wereldoorlog weggehaald omwille van de gruweldaden van het Duitse leger in België. "Dat was toen begrijpelijk", zegt historicus Van den Wijngaert, "maar intussen zijn we honderd jaar verder en leven we in opperbeste verstandhouding met Duitsland, zitten we samen met hen in de Europese Unie en de Navo, enzovoort. En hoewel de familie zich 'van België' is gaan noemen, hun herkomst is nu eenmaal 'van Saksen-Coburg-Gotha', dat hoeft dan ook niet langer weggestoken te worden."

Ten slotte heeft koning Filip ook beslist om varianten van het wapenschild toe te kennen aan kroonprinses Elisabeth en aan het afgetreden vorstenpaar Albert II en Paola. "Dat ook de vrouwelijke leden recht hebben op een variant van het wapenschild is een logisch gevolg van het afschaffen van de Salische wet, afschaffing die -nog dateert van de tijd van koning Boudewijn", zegt Mark van de Wijngaert. "Dat is niet nieuw, maar de koning toont hiermee toch ook maar weer aan dat hij gewonnen is voor de gendergelijkheid die maakt dat het oudste kind de troon kan bestijgen, ongeacht het geslacht van dat kind."