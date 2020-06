Hondjes van koningin Elizabeth kregen elke dag à-la-cartemenu met konijn, biefstuk en rijst BDB

07 juni 2020

12u22

Bron: ANP/YouTube 0 Royalty Darren McGrady (58), d e voormalige chef van koningin Elizabeth (94), heeft onthuld dat haar corgi's dagelijks konden kiezen van een à-la-cartemenu. De kok bereidde vijftien jaar lang verse gerechten voor de hondjes.

McGrady laat op zijn YouTube-kanaal zien hoe hij de uitgebreide gerechten klaarmaakte. Zo kookte hij gerechten met konijn, lever en biefstuk, kool en rijst. Er mocht ook geen enkel botje in het vlees blijven zitten, want dan konden de corgi's stikken. “Ik dacht dat ik ging koken voor koningen, koninginnen en presidenten. Dat gebeurde later wel, maar een van m’n eerste jobs was eten bereiden voor de hondjes van de Queen. Natuurlijk had ik dat niet verwacht”, vertelt de chef. Hoe de honden precies van de kaart kozen, onthult McGrady niet.

De twaalf corgi's, die in Buckingham Palace woonden toen McGrady er werkte, werden extreem verwend. Ze hadden allemaal hun eigen, geweven mandje in een speciaal voor hen ingerichte 'corgikamer'. Twee lakeien zorgden de hele dag voor de dieren, en brachten hun eten voor hen mee uit de keuken. De honden mochten ook overal vrij rondlopen.

Eerste ontmoeting

De chef legt in de video uit dat er al sinds 1933 corgi’s deel uitmaken van de koninklijke familie en dat de Queen haar eerste exemplaar kreeg op haar 13de verjaardag. Ze noemde het beestje Susan en sindsdien volgden er nog meer dan 30 hondjes. De laatste rascorgi van de Queen overleed in 2018. Niet iedereen van de koninklijke familie was echter fan van de viervoeters. “William zei dat de corgi’s de hele dag door blaften en ook Harry zei dat hij 33 jaar lang naar hun geblaf moest luisteren”, vertelt de chef.

Ook tijdens de eerste ontmoeting tussen McGrady en de Queen speelden de honden een belangrijke rol. “Ik zag haar bij Balmoral Castle bij de rivier terwijl ze de corgi’s aan het uitlaten was. Toen ze dichter kwam, liepen de honden keihard naar me toe. Ik raakte in paniek, draaide me om en rende weg. De koningin kwam niet meer bij van het lachen, ze vond het hilarisch.”

