Honderden donaties voor 'babyshower' van Meghan Markle KDL

01 april 2019

15u04

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle (37) is over een paar weken uitgerekend en daarom wilde een aantal fans iets bijzonders voor de hoogzwangere hertogin doen. Eén van hen organiseerde daarom afgelopen weekend een ‘babyshower’ op Twitter. Onder de noemer #GlobalSussexBabyShower konden mensen geld doneren aan door Meghan gesteunde goede doelen.

Voor de cadeautjes waren drie organisaties gekozen: één voor zieke kinderen, één voor dieren en één voor vrouwen. “Tweet je donaties, gebruik de hashtag en retweet”, luidde de oproep. Dit werd vervolgens honderden keren gedaan. Alle drie de organisaties reageerden dankbaar op de ‘babyshower-cadeautjes’. “Jullie hebben ons jaar gemaakt”, klonk het bij hen.

Meghans echte babyshower vond in februari plaats in New York. Tijdens het door Amal Clooney en Serena Williams georganiseerde feestje werd de hertogin flink in de watten gelegd. De dames zouden omgerekend zo’n 74.000 euro hebben neergeteld voor het evenement in een penthouse van een hotel in Manhattan. Meghan is eind april of begin mei uitgerekend.