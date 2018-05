Hoeveel kostte die Royal Wedding nu? Redactie

20 mei 2018

18u15

Bron: VTM Nieuws 214 Royalty De Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle gaan voortaan door het leven als man en vrouw. Gisteren stapten ze onder massale belangstelling in het huwelijksbootje. Maar hoeveel kostte het huwelijk nu eigenlijk?

Britse media schatten de kostprijs van het huwelijk op zo’n 37 miljoen euro. De huwelijksdag van Harry en Meghan komt zo in de top tien te staan van de duurste bruiloften aller tijden. Zo zou de bruiloft meer gekost hebben dan het huwelijk van prins William en Kate, zeven jaar geleden. Dat huwelijk zou zo’n 28 miljoen euro gekost hebben, dat is negen miljoen minder dan het huwelijk van gisteren. De kosten op een rijtje:

Kledij

De jurken van Meghan worden samen geschat op zo’n 343.000 euro. Harry zou 9.200 euro betaald hebben voor zijn kledij. De kostprijs van de outfits van de bruidsmeisjes en de bloemenmeisjes-en jongens wordt geschat op 7. 643 euro. Voor het kapsel en de make-up zou zo’n 11.500 euro neergeteld zijn. De ringen kostten samen 6.900 euro. De ceremonie in de St. George Chapel van Windsor Castle zou slechts 200 euro gekost hebben.

Bloemen

Kensington Palace bevestigt dat de Britse koninklijke familie de kerkdienst, de decoratie, de bloemen en de receptie voor hun rekening namen. Voor de decoratie werd 275.000 euro neergeteld. De kostprijs van de glazen partytent bedroeg zo’n 350.000 euro.

Drank en eten

Op een huwelijksfeest wordt er heel wat gegeten en gedronken en dat was ook gisteren tijdens de Royal Wedding niet anders. Zo zou er 220.000 euro neergeteld zijn voor de drank, voor het eten is dat zo’n 330.000 euro. De vlierbloesemtaart wordt geschat op 57.000 euro.

Beveiliging

Om de veiligheid in Windsor te garanderen werd maar liefst 35.000.000 euro neergeteld. Geld betaald door de belastingbetaler. Verder werd er nog zo’n 103.000 euro uitgegeven aan twintig trompetten. Voorts waren er nog de optredens, de fotografen, het entertainment voor de kinderen, de cadeaus voor de gasten en de uitnodigingen. Samen goed voor nog ongeveer 600.000 euro. In de totaalberekening zitten nog de toiletten en de huwelijksreis van het koppel. Al is het nog niet duidelijk wanneer en waar het koppel op reis zal gaan.