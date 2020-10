Hoe prins Charles zijn vrouw prinses Diana voor schut zette na haar dood: “Een héél beledigende opmerking” TDS

11 oktober 2020

10u09

Bron: ANP 1 Royalty De Britse prins Charles (71) kreeg in 1997, kort na de dood van zijn ex-vrouw Diana, ruzie met haar broer. De Britse troonopvolger zou iets “heel beledigends” over haar hebben gezegd tegen Charles Spencer (56). Dat schrijft historicus Robert Lacey (76) in zijn aankomende boek over prinsen William en Harry, waarvan People Magazine al een stukje heeft gepubliceerd.

De aanvaring zou een paar dagen voor de begrafenis van Diana hebben plaatsgevonden, zo schrijft Lacey. Zo vond Spencer bijvoorbeeld niet dat zijn neefjes William en Harry, destijds 15 en 12 jaar oud, achter de kist van hun moeder moesten lopen. “Spencer wist zeker dat Diana het een afschuwelijk idee had gevonden dat haar kinderen zo’n zware beproeving zouden moeten doorstaan”, is te lezen in ‘Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult’.

De historicus laat voorlopig niet weten wat Charles precies zei tijdens het telefoongesprek, maar het viel niet in goede aarde. Spencer “gooide de hoorn woest op de haak” nadat de prins een “heel beledigende opmerking” over Diana maakte.

Oom Spencer bleek een punt te hebben. Harry zei zo’n twintig jaar na de dood van zijn moeder dat hij het inderdaad erg zwaar vond. “Mijn moeder was net dood en toen moest ik heel lang achter haar kist lopen, omringd door duizenden mensen die naar me keken en miljoenen meer op televisie”, zei hij destijds. “Ik vind niet dat je zoiets van een kind moet vragen, onder welke omstandigheden dan ook. Ik denk niet dat het tegenwoordig nog zou gebeuren.”

Onthullend boek

Historicus Robert Lacey werd bekend door zijn werk als adviseur bij ‘The Crown’, de Netflixreeks over de Britse royals. Hij schreef eerder ook biografieën over de Queen, de Queen Mother en zijn jarenlange rol als koninklijke commentator. Door alle berichten over een vermeende ruzie tussen Harry en William besloot Lacey zelf op onderzoek te trekken naar wat de broers deed clashen. Volgens hem was het conflict met William de reden waarom Harry het VK wilde verlaten.

“Ik was verbaasd en soms tot tranen toe geroerd door de details en inzichten die ik heb ontdekt over deze familieconflicten”, aldus de auteur. “Het was zowel boeiend als pijnlijk om dit drama te openbaren aan de hand van de herinneringen van naaste getuigen en enkele van de meest nauw betrokken mensen.” In het boek wordt ingegaan op de jeugd van de broers, hun opvoeding en de scheiding van hun ouders. “Veel beschreven, maar weinig begrepen. Diana’s jongens hebben sinds hun geboorte voortdurend onder toezicht gestaan. Ze zijn opgegroeid als de beste broers, maar de afgelopen tijd zien ze de verwoestende afbraak van hun eens nog onbreekbare band.”

