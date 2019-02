Hoe moet zij volgende week prins Harry en Meghan ontvangen? Vrouw Marokkaanse koning al twee jaar spoorloos TDS

19 februari 2019

17u03

Bron: Hola 0 Royalty Waar is prinses Lalla Salma (40)? De geruchtenmolen rond de vrouw van de Marokkaanse koning Mohammed VI (55) draait weer op volle toeren. Vorige week was ze al de grote afwezige op de officiële bezoeken van het Marokkaanse hof. En ook volgende week wordt verwacht dat Lalla Salma nergens te bespeuren zal zijn, wanneer prins Harry en Meghan naar het land trekken. Intussen is de vorstin zo al twee jaar spoorloos. Wat is er toch met haar gebeurd?

Het mysterie rond Lalla Salma wordt steeds groter. Lange tijd was ze één van de meest spraakmakende aanwezigen op de officiële bezoeken van het Marokkaanse hof. Nu ontbreekt van de vrouw elk spoor. Zo was de wederhelft van de koning niet aanwezig tijdens het recente staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia aan Marokko. In een poging om verdere vragen te vermijden, had de koning dan maar zijn kinderen en enkele andere familieleden opgetrommeld. Een manoeuvre dat ook tijdens het diner werd herhaald: op de stoel waar Lalla Salma moest zitten, nam plots de 15-jarige kroonprins Moulay-Hassan plaats.

Met welke ‘trucs’ de koning volgende week op de proppen komt, zal nog blijken. Op 23 februari nemen de Britse prins Harry en hertogin Meghan Markle het vliegtuig naar Marokko. Ze zullen er blijven tot en met 25 februari. Maar de kans dat de royals een glimp zullen opvangen van Lalla Salma, is volgens lokale media nu al uitgesloten.

Stiekem gescheiden?

Er zou dan ook wel degelijk een verklaring zijn voor de afwezigheid van Lalla Salma: volgens verschillende bronnen dicht bij het paleis zijn de twee intussen gescheiden en wil de koninklijke familie dat koste wat kost verborgen houden voor de buitenwereld. Zo zou Lalla Salma al in maart vorig jaar haar koffers gepakt hebben en het koninklijke paleis hebben verlaten. Bovendien zou ze zich compleet hebben teruggetrokken uit het publiekelijke leven.

Lalla Salma zou nu in Griekenland in alle stilte aan een nieuw leven zijn begonnen, volgens plaatselijke media in een riante villa op het eiland Kea. Toch zou ze ook nog geregeld in Marokko verblijven, waar ze dan op een geheime locatie een ontmoeting met haar kinderen, kroonprins Moulay Hassan en prinses Lalla Khadija, regelt.

Móest zij verdwijnen?

Vraag is natuurlijk: wou de prinses dat allemaal zelf of móest ze verdwijnen van het hof? We krijgen er allicht nooit een antwoord op. De scheiding van een Marokkaanse vorst zou immers tot groot gezichtsverlies lijden, gezien Lalla Salma zestien jaar lang aan de koning z’n zijde stond. De twee leerden elkaar kennen in 1999 en trouwden in 2002. De eerste barsten vertoonden zich in februari 2017, toen Mohammed VI in Parijs aan zijn hart geopereerd werd en zijn vrouw hem niet ging bezoeken. Of ze ook anno 2019 dus nog steeds ‘in het echt’ verbonden zijn, lijkt dus twijfelachtig.