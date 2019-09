Hoe Meghan Markle stiekem haar reputatie probeert te redden MVO

30 september 2019

18u54 2 Royalty Meghan Markle heeft een helse zomer achter de rug. De publieke opinie speelt namelijk niet bepaald in haar voordeel. Niet alleen werd ze afgerekend op het feit dat ze met een privé-jet reist, maar ook de renovaties van haar woning lokken kwade reacties uit, omdat ze meer dan 3,5 miljoen gaan kosten. Meghan probeert de gemoederen nu te bedaren dankzij haar tour door Afrika.

De campagne rond de reis van Meghan en haar echtgenoot, Prins Harry, is vakkundig uitgestippeld om de publieke opinie te doen keren. Meghan wordt gefotografeerd terwijl ze op de grond zit, in het gezelschap van andere moeders, en met haar kind speelt. De kleine prins Archie komt dan ook zo vaak mogelijk in beeld. Ze draagt makkelijke, ‘sjofel’ uitziende kleren en liet haar dure verlovingsring thuis.

“Zo moet ze overkomen als een vrouw van het volk”, klinkt het bij insiders. Meghan zou zich volgens bronnen laten adviseren door de firma Sunshine Sachs. Het bedrijf uit LA staat bekend voor het bijstaan van celebrities met crisismanagement. “Meghan wist dat ze hulp nodig had, dus ze contacteerde enkele mensen bij het bedrijf die ze al kende en vertrouwde.”

Archie

Dat Archie onbeperkt in beeld mag komen, is de belangrijkste schakel in hun plan. “Dat is wat het publiek wil. Daarvoor deelden ze slechts enkele formele foto’s, en werden ze er zelfs van beschuldigd dat ze hun kind verstopten.”

Goedkoop

Maar het gaat verder dan dat. Tijdens hun eerste koninklijke tour door Australië, Nieuw Zeeland, Fiji en Tonga, droeg Meghan uitsluitend dure kleding. Ze droeg stukken van onder andere Stella McCartney en Oscar de la Renta. Deze keer ziet ze er helemaal anders uit. Een jeansvestje van honderd euro, en jurken die ze al eens een keertje droeg toen ze nog zwanger was. Zowel zij als Harry droegen armbandjes van nonprofit-organisatie The Justice Desk, die opkomt voor vrouwenrechten.

Meghan danste met de locals, en bezocht de herdenkingsplaats voor een vermoorde student als ‘een persoonlijk gebaar’ nadat ze ‘het verhaal op de voet gevolgd had’. Of zo werd het toch gecommuniceerd via Buckingham Palace. “De tour is een masterclass in het opschonen van een reputatie”, klinkt het. “Het hele gegeven moet het eens zo aanbiddende publiek eraan herinneren waarom ze van haar hielden."