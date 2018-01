Hoe duur is die verlovingsring van Meghan Markle nu eigenlijk? TK

26 januari 2018

14u03

Bron: Metro.co.uk 0 Royalty Aan het leven als royal zijn strenge regels verbonden. Zo moest Meghan Markle al haar sociale mediakanalen opzeggen en moet ze zich nu aan strikte Aan het leven als royal zijn strenge regels verbonden. Zo moest Meghan Markle al haar sociale mediakanalen opzeggen en moet ze zich nu aan strikte kledingvoorschriften houden. In ruil krijgt ze dan weer een erg begeerde man en een knoert van een verlovingsring. Maar hoe duur is dat ding nu eigenlijk? En kost hij meer dan die van Kate?

Prins Harry heeft de ring voor Meghan zelf ontworpen. Hij gebruikte daarvoor onder meer diamanten die vroeger toebehoorden aan zijn moeder Diana - dat zijn de kleinere stenen in de ring. De centrale steen, een diamant van maar liefst 3,5 karaat, heeft Harry zelf gezocht en laten overkomen uit Botswana. Het is een land dat hem na aan het hart ligt: hij bezocht het al verschillende keren en nam ook Meghan er al mee naartoe.

Kostprijs? Gemakkelijk een slordige 280.000 euro. En dan moet haar trouwring nog komen; die mag ze op 19 mei aan haar vinger schuiven.

Kate en Diana

Maar de kostprijs van haar ring is nog altijd niet zo hoog als die van Kate Middleton. Zij kreeg van William dezelfde verlovingsring die Charles aan Diana gaf. Het gaat om een prachtige ovale saffier van 12 karaat uit Sri Lanka die afgezet is met 14 diamanten. Het geheel is ingezet in 18-karaats wit goud.

Vreemd genoeg werd de ring van Diana niet ontworpen door Charles, zoals de meeste royals doen. Het is dan ook geen uniek exemplaar, maar komt uit een juwelenlijn die toentertijd voor iedereen toegankelijk was - als je stinkend rijk was weliswaar. Diana koos de ring zelf uit omdat ze hem zo mooi vond. Naar verluidt deed hij haar denken aan de ring van haar eigen moeder.

De kans dat je de ring nu nog op de kop kan tikken, is echter zeer klein. In 1981, toen Charles en Diana zich verloofden, werd de ring op 32.000 euro geschat. Sinds Kate Middleton hem echter aan haar vinger draagt, is de waarde ervan pijlsnel de hoogte ingeschoten. Hij zou verzekerd zijn voor niet minder dan 340.000 euro.