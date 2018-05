Hoe de fotograaf de bruidskinderen van Meghan en Harry kon omkopen TK

24 mei 2018

18u10

Bron: People 0 Royalty Op hun huwelijksdag zelf namen persfotografen duizenden foto's, maar zelf gaf Kensington Palace welgeteld drie officiële beelden vrij. Een daarvan is een groepsfoto van Meghan en Harry met hun tien bruidskindjes. Die kijken allemaal breed lachend in de lens, en daar is een heel goede reden voor.

Alexi Lubomirski, overigens zelf verwant met het Poolse koningshuis, is de man die de officiële plaatsjes van het kersverse paar mocht schieten. De gerenommeerde fotograaf trainde onder Mario Testino en was ook verantwoordelijk voor de verlovingsfoto's van Harry en Meghan. Kortom: het is een doorwinterde professional, maar toch had hij een hele kluif aan de bovenstaande foto.

Op het moment dat de foto's genomen werden, waren de tien bruidskindjes - waaronder prins George en prinses Charlotte - erg moe en over hun toeren. "Ik was mijn materiaal aan het opstellen en ik hoorde chaos in de kamer ernaast", aldus Lubomirski. "Sommige kinderen waren aan het huilen." De man vreesde al voor een erg moeilijke shoot, tot hij het 'magische woord' hoorde. "Ik merkte dat ze omgekocht werden met smarties. Dus zodra ze voor mijn lens zaten, riep ik 'wie houdt er van smarties?'. Alle handen gingen prompt de lucht in, ik denk dat zelfs enkele volwassenen meededen. Het was meteen het magische woord van de dag, dus dankjewel smarties."

Daarnaast verklapte Lubomirski nog dat het allemaal erg snel moest gaan op de huwelijksdag. "De strakke timing werd op de voet gevolgd, waardoor ik amper drie minuten kreeg om het koppel apart te fotograferen." De prachtige zwart-witfoto waarbij Meghan tussen Harry's benen zit op de trappen van Windsor Castle, was volgens hem een heel natuurlijke foto. "Het was een van die magische momenten waarbij alle puzzelstukken op hun plaats vallen. We waren eigenlijk klaar, maar ik zei 'zet je nog even op de trappen voor jullie naar binnen gaan'. En ze zakte meteen tussen zijn benen en ze waren aan het lachen omdat ze zo uitgeput waren. Ze waren blij dat ze even rust hadden."