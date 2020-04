Hoe de Britse prinses Margaret erin slaagde om drie Hollywoodsterren op één avond te irriteren SDE

23 april 2020

21u39

Bron: Evening Standard 0 Royalty Prinses Margaret, de jongere zus van Queen Elizabeth (94), overleed in 2002. Tijdens haar leven was ze een van de meest controversiële leden van het Britse koningshuis. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Netflix-reeks ‘The Crown' gretig uit haar leven put. Maar er doen nog meer verhalen over de flamboyante prinses de ronde.

Zo diept de Evening Standard een verhaal op over het bezoek van Margaret aan de Verenigde Staten. In 1965 werd de prinses samen met haar echtgenoot, Lord Snowdon, op een diplomatieke reis over de oceaan gezonden. Margaret vulde de drie weken in Amerika met extravagante feestjes en ontmoetingen met de grootste sterren van het land. Maar haar bezoek viel niet bij iedereen in goede aarde. Zo schreef Lord Comer, de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten in een brief aan zijn thuisland: “Denk eraan dat Lord Comer er helemaal niet op gebrand is om de prinses de komende tijd nog te ontvangen in de Verenigde Staten." Dat advies was te wijten aan “het gedrag van sommige vrienden van Hare Majesteit, die zulke bezoeken erg licht opvatten."

Maar het was vooral een etentje dat georganiseerd werd door Margarets vriendin Sharman Douglas, die de verhoudingen op scherp zette. Op het feestje waren Hollywoodsterren als Elizabeth Taylor en echtgenoot Richard Burton, Grace Kelly, Judy Garland, Fred Astaire en Frank Sinatra aanwezig. Die twee eersten konden er niet mee lachen dat ze niet aan tafel mochten zitten bij prinses Margaret en haar echtgenoot. “Elizabeth en Richard vonden het niet kunnen", herinnert een vriend van prinses Margaret zich in een documentaire. “Overal waar ze gingen, waren zíj de meest belangrijke mensen in de kamer. En hier was dat helemaal niet het geval. Dus ze stonden recht en gingen weg. En ze kwamen niet terug.”

Ook Judy Garland raakte geïrriteerd door de Britse prinses, toen die haar vroeg om onvoorbereid iets te zingen. Garland antwoordde: “Zeg tegen haar dat ik zal zingen als ze eerst een schip inwijdt.” En hoewel Margaret en Grace Kelly iets gemeen hadden - beiden maakten ze deel uit van een koningshuis: het Britse en dat van Monaco - maakten ook zij ruzie. “Je ziet er niet uit als een filmster”, zei Margaret tegen Grace. Daarop antwoordde Grace geïrriteerd: “Wel, ik ben niet als een filmster geboren.”

Hollywood mag dan geen al te grote fan geweest zijn van Margaret, president Lyndon B. Johnson was dat wel. In een speech in het Witte Huis noemde hij haar een “engel": “Je hebt ons hart gestolen en we willen het graag aan jou geven. Je hebt de mensen die je dient met waardigheid, elegantie en vreugde vertegenwoordigd.”

In ‘The Crown’ wordt Margaret vertolkt door Helena Bonham Carter.