Hoe belangrijk is het protocol nu écht? Dit zijn de meest beruchte momenten waarop Britse royals de regels braken TDS/MVO

09 maart 2020

14u00

Bron: Hello Magazine 7 Royalty Prins Harry (35) en zijn echtgenote Meghan (38) kwamen deze week in opspraak, maar niét vanwege de nakende Megxit. Toch niet rechtstreeks. Wel viel het de Britten op dat het paar hun voeten veegt aan het koninklijke protocol door in het openbaar handjes vast te houden. Maar in realiteit wordt het protocol steeds minder vaak gevolgd, zelfs niet door de Queen zelf. Dit zijn de meest besproken momenten waarop royals het enorm strikte protocol aan hun laars lapten.

Selfies

Op de foto gaan met fans of handtekeningen uitdelen? Absoluut not done binnen de koninklijke familie. Maar prins William, de toekomstige koning, besloot om de regel links te laten liggen tijdens zijn recente bezoek aan Ierland. Op 4 maart ging hij op de foto met enkele jonge meisjes, waaronder een jongedame met het syndroom van Down. Zij kreeg de zeldzame eer om een selfie te nemen met de hertog van Cambridge. “Echt een toffe kerel”, liet één van de meisjes weten via Twitter.

A really nice guy 💚 #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/EJQm1GPdI4 Donna Malone(@ donnamalone21) link

Geen beige kousen

Een saaie, maar doorgaan goed opgevolgde kledingregel in Buckingham Palace: vrouwelijke royals moeten in het openbaar altijd huidkleurige panty’s dragen. Ja, ook in de zomer. Meghan had daar echter geen in zin, toen ze haar verloving met Harry aankondigde aan de Britse pers. Ze kwam opdagen met blote benen.

Geheime geboorte

In april 2019 liet Harry en Meghan verrassend genoeg weten dat ze alle details over de geboorte van hun eerste koninklijke baby geheim zouden houden. De verklaring, die door Buckingham Palace werd uitgestuurd, kwam aan als een schok bij de royaltyfans, die al reikhalzend uitkeken naar het moment waarop het koppel hun oogappel aan de wereld zou voorstellen. De kans is groot dat dat moment er dus niet komt. Een breuk met de traditie van het Britse hof, zoveel is zeker. In het statement staat dan ook expliciet dat het om “een persoonlijke keuze” gaat.

Zelf autodeur gesloten

Op 25 september 2018 werd Meghan ‘betrapt’, toen ze tijdens een officieel bezoek aan een tentoonstelling zelf de autodeur sloot. “Ongezien! En dat terwijl de ogen van de wereld op haar gericht zijn”, klonk het in de Britse media. “Anarchie overheerste tijdens het hele bezoek”. De regels schrijven immers voor dat de deuren van wagens steeds gesloten moeten worden door het personeel van de beveiliging. Even later werd het haar verboden om dat nog langer te doen. “Voor haar eigen veiligheid en dat van haar ongeboren kindje.”

Allen op dezelfde vlucht

Prins William en Kate braken de regels in 2014, toen ze op staatsbezoek trokken naar Nieuw-Zeeland. De prins en de Hertogin stapten met hun zoontje George - die toen 9 maanden oud was - op het vliegtuig en dat is volgens het protocol verboden. De regels schrijven voor dat William en Kate apart moeten vliegen, om de troonopvolging te verzekeren. Praktisch? Alles behalve. Maar volgens de Queen is het letterlijk van staatsbelang.

Verboden handtekening gezet

De leden van het koningshuis zijn altijd beleefd en vriendelijk bij hun ontmoetingen met ‘het volk’. Maar vraag hen om een ​​handtekening en je krijgt het deksel op de neus. Volgens de regels mogen de royals geen handtekeningen uitdelen, omdat hun handschrift op die manier vervalst zou kunnen worden. Toen prins Charles in 2010 die regel brak, was dat ongezien. Hij tekende toen een een papieren briefje, waar hij ‘Charles 2010' op schreef, voor een slachtoffer van een verwoestende overstroming.

Ook de Queen zette handtekening

Jawel, ook de Queen herself overtrad die regel al eens. Elizabeth verraste vriend en vijand toen ze tijdens haar bezoek aan Maleisië in 1998 plots de voetbal signeerde van een jonge Manchester United-fan. “Ze wist niet goed wat te doen, dus ik heb geholpen de bal vast te houden. Het was een fantastische eer”, zei voormalig sterspeler Bobby Charlton, die mee was tijdens het bezoek.

Tóch op de foto

Volgens het strenge protocol mogen er eigenlijk geen selfies genomen worden met de leden van de koninklijke familie. “Een verschrikkelijke gewoonte. Selfies zijn boosaardig. Er mogen enkel ‘gewone’ foto’s genomen worden”, klonk het eerder. Maar daar denkt prins Harry af en toe anders over. In 2016 ging hij in Estland glimlachend op de foto met een fan, die ongetwijfeld het moment van haar leven beleefde.

Te laat gearriveerd

Een royal die te laat komt? Onaanvaardbaar! Toch overkwam het prins William en Kate enkele jaren terug, tijdens een paasviering in de St. George’s Chapel. Omdat het verkeer in het honderd liep, raakten de Hertog en Hertogin niet tijdig ter plaatse. Ze braken dus niet opzettelijk de regels, die voorschrijven dat de leden van de koninklijke familie moeten arriveren in een bepaalde volgorde, met de oudste die als laatste aankomt.

Zelf trouwring gekozen

De toen 19-jarige prinses Diana heeft zélf haar trouwring gekozen. Dat paste natuurlijk bij haar nuchtere houding. Ze liet hem bovendien niet speciaal ontwerpen, zoals de traditie voorschrijft, maar koos hem simpelweg uit de catalogus van House of Garrard, een gerenommeerde juwelier in Londen. De iconische ring, die met een saffier is bezet, wordt nu gedragen door Kate Middleton.

Gedurfde geloften

Ook tijdens de huwelijksceremonie met prins Charles in juli 1981 ging Diana over de schreef. Tijdens het moment waarop ze haar geloften uitsprak, zei ze plots dat ze beloofde de prins “te gehoorzamen”. De bisschop probeerde de boel daarop te redden, door te vragen of Diana van Charles “zou houden, hem zou troosten, hem zou eren, hem bij zou staan in ziekte en gezondheid en elkaar trouw te blijven tot de dood hen scheidt”.

Openlijk affectie getoond

De keren dat de leden van de koninklijke familie en plein public affectie tonen, zijn op één hand te tellen. Net daarom veroorzaakten de foto’s waarop William en Kate elkaar innig omhelzen tijdens de Olympische Spelen in Londen zo’n ophef. “De Hertog en Hertogin mogen enkel in professionele omstandigheden gefotografeerd worden. Het is ongepast om elkaars handen vast te houden, laat staan elkaar te knuffelen”, klonk de kritiek.

Verboden aanrakingen

De royals mogen al amper aan elkaar zitten in het openbaar, laat staan dat ‘het volk’ dat mag. Het is volgens het protocol ten strengste verboden een lid van de koninklijke familie aan te raken. Toch werd deze regel al herhaaldelijk overtreden, ook door de royals zelf. Zo wordt prins Harry geregeld gefotografeerd wanneer hij anderen - meestal kinderen - een knuffel geeft. In 2014 kwam basketballer LeBron James echter in opspraak, toen hij ‘ongevraagd’ zijn arm om Kate Middleton legde. Hoewel het ongetwijfeld om een vriendelijk gebaar ging, was het de eerder ongemakkelijke blik van Kate die hem deed blozen.