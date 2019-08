Hij raakt verstrikt: wat deed Britse Prins Andrew met Miss Rusland in Epsteins privéjet? TDS

26 augustus 2019

09u25

Bron: Sunday Times 0 Royalty Het zijn onzekere en vooral ongemakkelijke tijden voor de Britse prins Andrew (59). De zoon van koningin Elizabeth II raakt steeds meer verstrikt in het schandaal rond de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein. Gerechtelijke documenten, die nu pas aan het licht komen, onthullen dat Prins Andrew samen met ex-miss Rusland Anna Malova heeft gevolgen in een privéjet van Epstein. Hun reis was op mijn minst bedenkelijk, schrijft The Sunday Times.

The Sunday Times kon de hand leggen op nooit eerder gepubliceerde juridische documenten. Volgens de krant vloog de toen 38-jarige prins Andrew op 12 februari 1999 met Epsteins privéjet van Saint Thomas, één van de Amerikaanse Maagdeneilanden, naar Florida. Saint Thomas ligt, wellicht niet toevallig, naast het privé-eiland van Jeffrey Epstein, en wordt bestempeld als een eiland vol pedofielen.

Prins Andrew was niet alleen, ook de toen 27-jarige Russische Anna Malova, een model en ex-miss, was aan boord van de privéjet. Het zou volgens The Sunday Times om Epsteins zwarte Gulfstream (een type jet, red.) gaan, een beruchte vliegtuig dat intussen bekend staat onder de naam Lolita Express. In de privéjet zouden kinderen misbruikt geweest zijn.

De vluchtgegevens en logs werden gebruikt tijdens een civiele rechtszaak tegen de miljardair. De documenten werden ingediend door enkele vrouwen die Epstein beschuldigden van uitbuiting. De zakenman werd ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Sommige meisjes zouden niet ouder dan 14 jaar geweest zijn. Op 10 augustus dit jaar hing Epstein zichzelf op in zijn cel in New York, in afwachting van zijn rechtszaak.

Gedwongen seks

Waarom prins Andrew en de Russische Anna Malova samen aan boord zaten, is nu nog maar de vraag. Het roept volgens The Sunday Times op zijn minst vragen op, gezien hun bewuste vlucht twee jaar eerder plaatsvond dan die in 2001, welke aan bod kwam tijdens de rechtszaak van Virginia Robert Giuffre tegen Jeffrey Epstein. Virginia beweerde in die zaak dat ze geronseld werd als ‘seksslavin’ en gedwongen seks moest hebben met prins Andrew in Londen, New York én ook op het beruchte ‘pedo-eiland’ van Epstein, naast Saint Thomas. Bovendien werd Virginia ook op 17-jarige leeftijd gefotografeerd terwijl Andrew zijn arm om haar middel sloeg.

De gerechtelijke documenten kwamen op 9 augustus aan het licht, net één dag voordat Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Destijds werden de beschuldigingen aan het adres van prins Andrew opvallend genoeg uit de zaak gelaten, omdat de rechter oordeelde dat deze “immaterieel en impertinent waren in verhouding tot de centrale claim tegen Epstein.”

Officiële verklaring

Het gedrag van Jeffrey Epstein is voor de Britse prins Andrew alvast nooit aanleiding geweest voor vermoedens van seksueel misbruik door de Amerikaanse financier. Dat meldde Andrew zelf in een officiële verklaring. De prins stelde dat hij Epstein sinds 1999 kent. Hij liet weten dat hij Epstein een tot twee keer per jaar zag en dat hij tijd heeft doorgebracht in een aantal verblijven van de multimiljonair. “Tijdens de beperkte tijd die ik met hem doorbracht ben ik nooit getuige geweest van gedrag dat vervolgens leidde tot zijn arrestatie.” Verder stelde Andrew dat het hem spijt en dat het een fout was om contact te houden met Epstein nadat die in 2008 was veroordeeld voor seksueel misbruik.

De broer van prins Charles wordt al jaren achtervolgd door zijn banden met Epstein. In 2014 al zongen beschuldigingen rond dat Andrew zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarige die in de kringen van Epstein verkeerde.