Hij blaast vandaag 17 kaarsjes uit: prins Gabriël wil iedereen bedanken voor verjaardagswensen

20 augustus 2020

Bron: ANP 1 Royalty Prins Gabriël viert donderdag zijn zeventiende verjaardag. Het tweede kind van koning Filip (60) en koningin Mathilde (47) is heel blij met deze mijlpaal. Daarom bedankt Gabriël iedereen voor de grote hoeveelheid gelukswensen die hij heeft ontvangen.

In maar liefst vier talen betuigt de koninklijke tiener zijn dankbaarheid: het Frans, het Duits, Nederlands en Engels. “Bedankt voor uw verjaardagswensen!”, klinkt het kort en bondig op de sociale media. Bij de tekst staat een vrolijke foto van de Belgische prins.

Gabriël kwam op 20 augustus 2003 ter wereld in Anderlecht. Hij is - na zijn bijna twee jaar oudere zus Elisabeth - tweede in lijn van de troonopvolging. Verder heeft hij nog een jonger broertje, Emmanuel, en een jonger zusje, Eléonore. Gabriël volgt Nederlandstalig onderwijs in Brussel, hij spreekt ook Frans en Engels. De prins speelt piano en houdt van sporten. Hij speelt hockey, maar houdt ook van voetbal, fietsen, tennis, zwemmen, skiën en zeilen.

Merci pour vos vœux d'anniversaire !

Bedankt voor uw verjaardagswensen!

Danke für Ihre Geburtstagswünsche!

Thank you for your birthday wishes!

