Hier zit prins Joachim in quarantaine na lockdownfeestje en coronabesmetting

05 juni 2020

17u06 6 Royalty Dat prins Joachim (28), de zoon van prinses Astrid (58) enkele weken geleden aanwezig was op een lockdownfeestje, is ondertussen algemeen bekend. De zaak veroorzaakte heel wat beroering in binnen- en buitenland, maar de prins, die besmet raakte met het coronavirus, bood wel z'n excuses aan. Z'n quarantaine brengt hij door in een villa in Córdoba, waar we beelden van hebben.



Op zondag 24 mei vloog prins Joachim vanuit Brussel naar Madrid, van daaruit reisde hij verder door naar Córdoba. Daar woont z'n vriendin, Victoria Ortiz, een Spaanse met wie hij al enkele jaren een relatie heeft. Hij moest naar verluidt in Spanje zijn om stage te lopen bij een bedrijf. Dat zou verklaren waarom hij ons land mocht verlaten. Reizen voor het werk worden beschouwd als essentiële verplaatsingen.

Maandag 25 mei vierde Joachim op het familielandgoed Hornachuelos Victoria’s dertigste verjaardag. Een tweede feest vond de donderdag nadien plaats in Cordoba, in de villa van Victoria’s ouders. Joachim woonde beide bijeenkomsten bij: de eerste met twaalf deelnemers en de andere met vijftien genodigden. Dat waren er 27 in totaal, waarmee de in Andalusië geldende coronamaatregelen niet werden geschonden. Die bepalen namelijk dat bijeenkomsten beperkt moeten blijven tot maximaal vijftien personen. De gastheer van het feestje - Victoria’s vader - hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over een boete die tot 10.000 euro had kunnen oplopen.

De prins raakte er wel besmet met het coronavirus. Hij verontschuldigde zich later ook uitgebreid voor z’n daden: “In deze moeilijke tijden wilde ik niemand beledigen. Ik heb grote spijt van mijn daden en zal de consequenties dragen”, klonk het.

Nu zit Joachim samen met Victoria in quarantaine in de villa in Córdoba, die - zo blijkt uit de foto’s - mooi in het groen gelegen is.

De familie van Victoria heeft ook het paleis Moratalla in Hornachuelos in z'n bezit. Daar werd ook haar 30ste verjaardag gevierd. Momenteel zitten daar een aantal vrienden van het koppel in quarantaine. Vrijdag raakte trouwens bekend dat een van de 26 personen met wie prins Joachim contact had, ook het virus heeft opgelopen. Die persoon zou ook aanwezig zijn geweest op het feest. Hij of zij verbleef na het contact met de prins wel al in quarantaine.



