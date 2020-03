Het zit al jaren scheef tussen Harry en William: “Hij wil gewoon een teken dat hij erbij hoort” SDE

16 maart 2020

12u11 4 Royalty Dat het al een tijdje niet zo goed meer botert tussen de prinselijke broers Harry (35) en William (37) - eens onafscheidelijk - is al langer bekend. Maar is die breuk te wijten aan de Amerikaanse ‘intrigante’ Meghan Markle (38), zoals de Britse pers maar wat graag laat uitschijnen? Of is er meer aan de hand?

Vorige week namen prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle afscheid van het Britse koningshuis. Dat had best een feestelijke gebeurtenis moeten zijn, aangezien de twee voor hun onafhankelijkheid kiezen, maar de dag verliep op alle vlakken in mineur. Meghan moest haar echtgenoot toefluisteren om toch zeker een brede glimlach op te zetten, maar dan nog was de temperatuur bij de begroeting tussen Harry en zijn broer William voelbaar onder nul.

Einde militaire carrière

Nochtans waren Harry en William ooit onafscheidelijk. Na de dood van hun moeder, prinses Diana, klitten de twee broers samen en steunden ze op elkaar. Maar de afgelopen jaren groeiden ze steeds verder uit elkaar. En die verwijdering zette zich volgens ingewijden al in lang voordat Meghan Markle op het toneel verscheen.

(Lees verder onder de foto.)

In 2015 verliet prins Harry na tien jaar het leger. Hij vocht onder meer twee keer in Afghanistan. Het einde van zijn militaire carrière liet een leegte achter, en Harry maakte er geen geheim van dat hij het moeilijk had om zich aan te passen aan het ‘gewone’ leven. Zo vertelde hij in 2017 al dat hij erover nadacht om weg te gaan bij The Firm, zoals het Britse koningshuis genoemd wordt. “Ik had het gevoel dat ik weg wilde, maar besloot om toch te blijven en een rol voor mezelf uit te werken." Die rol vond hij in de samenwerking met zijn broer en diens vrouw Kate, al voelde hij zich al snel het vijfde wiel aan de wagen. “Het hielp ook niet dat telkens hij aan hun gedeelde werknemers in Kensington Palace vroeg om iets te doen, ze het vaak te druk hadden met ‘belangrijker’ werk van de hertog van Cambridge, die per slot van rekening op een dag koning zal worden”, vertelt een bron.

Komst van Meghan

Met de komst van Meghan zouden de verhoudingen opnieuw in evenwicht komen, was de hoop. Maar helaas zorgde de Amerikaanse niet voor de gehoopte verzoening. In tegendeel. Wanneer Harry zijn familie vertelde dat hij met haar wilde trouwen, herinnerde William zijn broer aan het advies van hun moeder: om niet te snel in het huwelijksbootje te stappen. “Je kent haar nog niet zo lang. Ben je zeker dat je het juiste doet?” vroeg hij. Dat schoot bij Harry in het foute keelgat. Want waarom steunde zijn broer hem niet?

Dat Meghan ook nog een eigen willetje bleek te hebben en érg veel radicale ideeën, zorgde in het stijve Britse koningshuis dan weer voor een shockeffect. In de vroege ochtend al een eindeloze stroom ideeën en suggesties doormailen, dat was ongezien. “Een andere werkcultuur, waarop niemand voorbereid was", klonk het. Het duurde dan ook niet lang vooraleer Meghan en Harry een eigen organisatie op poten zetten en wegtrokken uit hun gedeelde woning. Maar de breuk werd pas echt duidelijk in het interview dat ze afgelopen oktober in Zuid-Afrika gaven. Zo zei Harry over zijn broer: “We bevinden ons zeker op verschillende paden. We zien elkaar niet zo vaak als vroeger omdat we het allebei zo druk hebben, maar ik houd erg van hem. Als broers heb je goede en slechte dagen.”

Toekomstige koning

Ondertussen in Groot-Brittannië bleef William maar aan status winnen. Zo woonde hij regelmatige vergaderingen met de Queen en prins Charles bij over de toekomst van de monarchie, en de rol die hij daarin te spelen had. Harry was daar niet bij aanwezig. “Toen Harry het interview gaf, denk ik niet dat iemand in het Paleis daarvan opkeek", vertelt een bron. “De ene broer gaat koning worden, de andere niet. Hij moet daarom proberen uit te vogelen hoe dat leven er zal uitzien." Maar een andere bron voegt eraan toe: “Het hielp ook niet dat William Harry nooit liet vergeten wie van hen koning zou worden.”

(Lees verder onder de foto.)

Volgens verschillende bronnen is Harry niet jaloers op zijn broer, maar wil hij enkel ook erkenning krijgen van zijn familie. Dat de foto van hem en Meghan dan ook nergens te bespeuren was tijdens de kersttoespraak van oma Elizabeth, deed hem dan ook pijn. “Harry heeft altijd gezocht naar tekenen dat hij erbij hoort. Maar al snel kon hij alleen nog maar tekenen zien - hoe foutief ook - dat hij niet nodig was. Hij had zijn vaders advies moeten aannemen en in het leger moeten blijven. Het leger verlaten was de grootste fout die hij had kunnen maken.”

Verzoening?

Uiteindelijk koos Harry dus voor een eigen toekomst, samen met echtgenote Meghan en zoontje Archie. Maar de negatieve gevoelens zijn duidelijk nog niet verdwenen tussen de twee broers. William voelt zich beledigd door de recente opmerkingen van zijn broer en heeft het idee dat Harry onrespectvol is geweest tegenover de monarchie en hun grootmoeder. Harry, van zijn kant, vindt dan weer dat zijn familie niet genoeg moeite gedaan heeft om Meghan welkom te heten. “Ik ben er zeker van dat ze zich op een bepaald punt zullen verzoenen", zegt een bron. “Maar op dit moment is het allemaal nog heel vers. Het zal veel tijd vragen om te herstellen. Ik zie op dit moment geen uitweg.”

Al komt die oplossing er misschien sneller dan gedacht. Tegen alle verwachtingen in zijn Harry en Meghan ingegaan op het voorstel van de Queen om tijdens de zomer een vakantie door te brengen op haar landgoed Balmoral in Schotland. Vorig jaar zei het koppel nog nee tegen dat voorstel, wegens te druk en een te jonge Archie, maar nu zou het er toch inzitten. En ook Archie zou meekomen naar Schotland. Of ook William en Kate op dat moment in Balmoral aanwezig zullen zijn - zij komen elk jaar - is nog niet duidelijk.