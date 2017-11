Het was 'liefde op het eerste gezicht' tussen Harry en Markle, héél zeldzaam bij royalty "Laat royals hun hart volgen, anders komt er toch miserie" Nadine Van Der Linden

19u36 0 EPA Royalty "Het was liefde op het eerste gezicht." Het is zò romantisch, wat prins Harry over zijn Meghan zegt, in interviews. Maar ook een tikje ongeloofwaardig: wordt prinsenkinderen niet per paplepel meegegeven dat hun toekomstige maar beter aan allerlei criteria beantwoordt? "Ach. Sinds de driehoeksrelatie tussen prins Charles, Diana en Camilla, is de teneur: laat royals hun hart volgen, want anders komt er toch miserie van."

Een verloving, dat zijn hoogdagen voor de koekendozenromantiek. Groot-Brittannië zwijmelt als Harry zegt: "Wanneer ik wist dat zij de ware was? De allereerste keer dat ik ze tegen kwam." Het is de Heilige Graal in de liefde: niet te veel gedoe, gewoon mekaar zien en patàt. Maar in gekroonde kringen zijn dit soort uitspraken opmerkelijk, weet royaltywatcher Brigitte Balfoort. "Nog niet zo lang geleden was het anders. Denk maar aan Monaco, met prins Rainier. Toen die wou trouwen, is een lijst gemaakt van potentiële echtgenotes, en daar stond Grace Kelly bij. Zij moest Monaco terug grandeur geven. Het was niet gearrangeerd, maar men hielp het geluk wel een handje. Daarna kwam er meer vrijheid, maar nog altijd met verstand: partners moesten uit de betere kringen komen, en onbesproken zijn. De eerste keer dat het echt daverde, was toen in Noorwegen prins Haakon voor Mette-Marit koos, een gescheiden vrouw met een kind. En toen Charles met Camilla trouwde, werd de teneur: laat royals hun hart volgen, want anders komt er toch maar tragiek van, zoals met Diana."

Twijfel

Maar of dat hart bij Harry ook echt het éérste zicht volgde, betwijfelt koningskenner en communicatie-expert Jo De Poorter.

