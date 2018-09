Het trouwfeest, de pikante filmpjes en haar opvallendste outfits: de hoogte- en dieptepunten uit 100 dagen Meghan Markle DBJ

02 september 2018

06u00

Afgelopen week was het honderd dagen geleden dat Prins Harry (33) en Meghan Markle (37) trouwden. Welke zijn de hoogte- en dieptepunten uit de eerste maanden van hertogin Meghan?

Het trouwfeest

Meer dan achttien miljoen Britten zagen hoe Prins Harry en actrice Meghan Markle op 19 mei in het huwelijksbootje stapten. In België waren dat er op Eén en VTM samen zo'n 734.000, uitzonderlijke cijfers voor een zaterdagmiddag. Het huwelijk zou ongeveer 37 miljoen euro gekost hebben en staat daarbij in de top tien van duurste huwelijken ooit, maar de dag verliep dan ook vlekkeloos. Grote ster was uiteraard Meghan Markle zelf, die schitterde in een jurk van Givenchi en ook de jurk van Stella McCartney, die ze later op de dag droeg, was een groot succes. De Britse mode-ontwerpster maakte 46 replica's voor 4000 euro per stuk en die waren in geen tijd uitverkocht.

Ook heel wat bekende gasten maakten hun opwachting op het huwelijk van het jaar. Onder meer Oprah Winfrey was er, net George Clooney die een blauwtje opliep en Idris Elba die als dj optrad op het feest. Achteraf was echter het meest te doen over Victoria Beckham, die met haar zuur gezicht grappenmakers op Twitter op de hals haalde. "Miserabele koe", klonk het bijvoorbeeld, over "zuurpruim" tot "dit is een huwelijk, geen begrafenis". "Iemand moet Victoria Beckham intomen, ze is mega opgewonden", klonk het ook bij een van de tweets.

Someone needs to calm Victoria Beckham down, she's completely over excited...#royalwedding pic.twitter.com/kPsao7UwCA Hannah(@ RichardsonHan) link

Vestimentaire voltreffers

Niet alleen Meghan's trouwjurk was een schot in de roos, de hertogin van Sussex liet zich als kakelverse royal meer dan eens opmerken in prachtige kleedjes. Kledingmerken deden gouden zaken. Denk maar aan de jurkjes van Club Monaco en de off-the-shoulder-jurk van Carolina Herrera.

Ook de juwelen van Meghan vielen op. Straf, want enkele zijn van Belgische makelij. De Belgische ontwerpster Vanessa Tugendhaft werd overspoeld met aanvragen voor haar juwelen van over de hele wereld."Binnen tien minuten was onze stock volledig uitverkocht", zei de ontwerpster daarover.

Er was ook wel kritiek te horen op de Meghan's outfits. De Britse media viel vooral over het steeds terugkerende beige. "Meghan heeft veel betere smaak dan dat! Het is duidelijk dat ze zelf niet veel te kiezen heeft", klonk het onder meer.

Troebele familierelaties

Haar leven in de schijnwerpers heeft niet alleen voordelen voor Markle. Toen ze nog als 'Suits'-actrice door het leven ging, viel de media-aandacht al bij al nog mee, maar sinds ze toetrad tot de Britse Royals veranderde haar leven. Geheel tegen de zin van haar vader Thomas en halfzus Samantha. Die aarzelen geen moment om met modder te gooien als het over Meghan gaat.

"Fijn voor je dat je zoveel tijd hebt om rond te paraderen en eer te betuigen aan anderen, terwijl je je eigen vader gewoon negeert", schreef de halfzus van Meghan tijdens een van haar driftbuien op Twitter. "Hoe koud kun je zijn en kijk eens in de spiegel? De Royals moeten zich schamen dat ze zou koud zijn. Jullie moeten je schamen!" Tussen Meghan en Samantha komt het wellicht nooit meer goed.

Ook met haar vader Thomas Markle lijken de bruggen opgeblazen. Hij laat geen gelegenheid voorbij gaan om de Britse Royal family te beledigen."De koninklijke familie is net een sekte zoals Scientology, zo geheimzinnig doen ze", zei Thomas Markle eerder. Of nog: "Ze zorgen ervoor dat Meghan haar vader behandelt op een manier waarvan Harry’s moeder, prinses Diana, gewalgd zou hebben." Toch is er nog hoop om de situatie snel te doen keren. Volgens de Britse pers zal Meghans moeder, Doria, immers ingezet worden als bemiddelaar tussen Meghan en haar vader.

De schandaalfilmpjes

Een aanstaande royal die opduikt in pikante reclamefilmpjes of hete televisiescènes, dat hadden ze op Buckingham Palace nog niet meegemaakt. Vanaf het moment dat de verloving tussen Harry en Meghan bekend raakte, doken al meteen filmpjes met liefdesscènes uit 'Suits' op. Dit is er bijvoorbeeld eentje, waarin Meghan in zwart ondergoed een intiem momentje heeft met Mike Ross (Patrick J. Adams) in de bibliotheek.

Ook de beelden van een strippende Meghan gingen vooral sinds haar verloving de wereld rond. De beelden zouden gebruikt worden in een rechtszaak om aan te tonen dat de schadevergoeding die Kate Middleton ooit kreeg voor paparazzifoto's die werden verspreid van haar ontblote lichaam, te hoog waren.

Relatie met de Queen

Dat Hare Majesteit Queen Elisabeth een boontje heeft voor Meghan steekt ze niet onder stoelen of banken. Zo nodigde de koningin Meghan al een keer uit voor een ritje in de Royal Train, een eer die zelfs William en Kate nog niet te beurt viel. De twee gingen samen ook op bezoek in Cheshire, waar zich een klein ongemakkelijk momentje plaatsvond. Al was dat puur een vergissing uit hoffelijkheid.

Meghan probeert zich zo goed mogelijk in te passen in de koninklijke familie en heeft veel naar de Queen geluisterd. Misschien té veel, want Meghan zou het Britse accent te zwaar hebben overgenomen, met bakken kritiek tot gevolg. "Zó fake", klonkt het onder meer op Twitter. Of nog "Het Britse accent van Meghan is nep en ik voel me er ongemakkelijk bij" en "Meghan Markle is die tongval voor honderd procent aan het faken."

Meghan said my name, that’s me done😭 pic.twitter.com/167F2ubjUh Aya El Zeiny(@ elzeiny99) link

Op de aankondiging van een zwangerschap is het nog even wachten, maar in tussentijd vertoeven Harry Meghan op een prima stekje in Kensington Palace. Hun 'appartement' telt vier verdiepingen en twintig slaapkamers. Leuk detail is dat de kersverse Hertog en Hertogin van Sussex ook de nieuwe buren worden van William en Kate. Sterker nog, de appartementen van de broers zouden verschillende gemeenschappelijke deuren hebben, zodat ze elkaar makkelijk kunnen bezoeken.

Alsof dat nog niet genoeg is kregen Harry en Meghan bij een huwelijk ook een buitenverblijf van de Britse Queen. York cottage ligt aan het landgoed van Sandringham aan de kust van Norfolk. Het huis zou dienst doen als het paar wil ontsnappen aan de drukte van Londen.