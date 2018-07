Het minste wat je kan zeggen: Filip zit niet stil. Vijf jaar koningschap in cijfers HET ULTIEME CIJFERRAPPORT Philippe Ghysens

20 juli 2018

00u00

Bron: HLN 0 Royalty Vandaag zit koning Filip precies vijf jaar op de troon. Alle waarnemers zijn het erover eens: de 58-jarige vorst is een bezig baasje dat van een goedgevulde agenda houdt. De voorbije vijf jaar liet hij 1.204 officiële activiteiten optekenen. De helft daarvan waren audiënties, de rest werkvergaderingen, ontvangsten en bezoeken. Medewerkers omschrijven hem als een echte workaholic. Dagboek van een razende koning.

640 audiënties, waarvan 100 keer Charles Michel

Of ze het gevierd hebben, weten we niet, maar vorige maandag mocht premier Charles Michel voor de 100ste keer op audiëntie komen bij de koning. Daarmee is hij de absolute kampioen van de tête-à-têtes met Filip. Zowat 30 keer per jaar zien ze elkaar om de actualiteit door te nemen. De juiste inhoud van de gesprekken is beschermd door het 'colloque singulier'. Alles samen hield Filip de voorbije vijf jaar 640 keer audiëntie. De op één na meest frequente gast is Elio Di Rupo: die mocht in 2013 en 2014, als toenmalig premier, 42 keer op de koffie en daarna nog 2 keer als PS-voorzitter. Verder is het op het paleis de hele week door een komen en gaan van hoge magistraten en militairen, maar ook bedrijfsleiders uit binnen- en buitenland en sportmensen mogen aanschuiven voor een gesprek onder vier ogen met het staatshoofd.

Halve wereld te gast op paleis: 46 regeringsleiders en 177 ambassadeurs

De halve wereld was al te gast op het paleis van Brussel. Regeringsleiders van Afghanistan tot de VS werden door de koning ontvangen. Vier keer gebeurde dat als onderdeel van een officieel staatsbezoek aan ons land. Zo ontving de koning de Turkse en Duitse presidenten, de gouverneur-generaal van Australië en de koning van Jordanië.

Naast de staatshoofden komen er nog veel meer buitenlandse personaliteiten langs op het paleis. Als een nieuwe ambassadeur aantreedt, gaat die traditiegetrouw zijn geloofsbrieven overhandigen aan de koning. In totaal passeerden er de voorbije vijf jaar niet minder dan 177 de revue. Of ze nu van kleine landen als Swaziland of de Malediven komen of van grootmachten als Duitsland of de VS, ze worden allemaal met dezelfde eerbetuigingen onthaald.

289 verplaatsingen, de meeste in Brussel

De meeste koninklijke activiteiten - 682 - vinden plaats in het paleis in Brussel. Ook op het kasteel in Laken (65 activiteiten) wordt het nodige werk verzet. Maar daarnaast gaat de koning vaak op verplaatsing: 289 keer in totaal. Het vaakst blijft hij in de hoofdstad zelf (161 keer). Dat is logisch, want alle Belgische en Europese overheidsinstellingen zijn daar gevestigd. Daarnaast ging Filip bijna dubbel zo vaak op bezoek in Vlaanderen als in Wallonië: 82 tegenover 46 keer. Het paleis liet eerder al verstaan dat daar geen bewuste strategie achter gezocht moet worden. De visites zijn het gevolg van uitnodigingen, en Filip krijgt er nu eenmaal meer vanuit de noordelijke landshelft. In de stad Antwerpen van burgemeester De Wever is hij zelfs al tien keer op officieel bezoek geweest. De aanwezigheid van de haven en tal van musea zit daar voor iets tussen. Qua provincies steekt West-Vlaanderen erbovenuit: de vorst heeft er meermaals deelgenomen aan herdenkingsplechtigheden voor de wereldoorlogen.

40 reizen in Europa, 8 naar andere continenten

Ongeveer tien keer per jaar is de koning naar het buitenland getrokken voor officiële activiteiten. Zwitserland spant de kroon, omdat Filip de voorbije vijf jaar telkens naar het Wereld Economisch Forum in Davos ging. In Zuid-Afrika en Saudi-Arabië woonde hij herdenkingsplechtigheden bij. India, Japan, China en Canada waren dan weer staatsbezoeken.

Koning Voetbal: naar 6 matchen van Rode Duivels

Een sportieve koning die zelf deelneemt aan loopwedstrijden en thuis voor de buis supportert voor zijn nationale elftallen, maakt in zijn agenda natuurlijk ook plaats voor sport. Filip beleefde al twee WK's en één EK voetbal als staatshoofd. Telkens pikte hij één of meerdere wedstrijden mee. Maar ook voor andere sportdisciplines heeft hij aandacht. En als Belgische atleten straffe resultaten neerzetten, ontvangt hij hen graag voor een drankje en een babbel

Andere sportevenementen:

6 wedstrijden nationaal voetbalelftal

2 wielerwedstrijden

1 hockeymatch

1 korfbalmatch

1 atletiekmeeting

1 Olympische Spelen

11 keer atleten ontvangen

11.637 Koninklijke Besluiten ondertekend

of gemiddeld 9 per werkdag. En dat zijn dan nog alleen degene die in het Staatsblad verschenen zijn. Daarnaast tekende hij nog een onbekend aantal KB's die nooit werden gepubliceerd.

507.400 euro uitgedeeld aan behoeftige Belgen.

In totaal kregen 2.537 landgenoten een financiële gunst van 200 euro. Ze hadden hem een brief geschreven met de vraag om steun.

43 toespraken gehouden

53 Belgen in adelstand verheven

30 brevetten verleend aan hofleveranciers