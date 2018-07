Het loopt storm voor deze replica van Meghan Markles tiara TK

Bron: ANP 0 Royalty Toen Meghan Markle in mei naar het altaar schreed, deed ze dat in een prachtige jurk van modehuis Givenchy. Haar sluier was maar liefst vijf meter lang en werd boven op haar hoofd vastgemaakt aan een diamanten tiara uit de collectie van wijlen koningin Mary. Het echte exemplaar is natuurlijk onbetaalbaar, maar deze spotgoedkope replica kan je je wél veroorloven.

Het diamanten sieraad dat Meghan op haar huwelijksdag droeg, dateert uit 1932 en komt uit de collectie van wijlen koningin Mary. Het juweel is van onschatbare waarde en natuurlijk niet te koop, maar nu kunnen andere vrouwen zich tijdens hun trouwdag toch een beetje koninklijk voelen.

Modebedrijf 'The Royal Look For Less' heeft immers een waarheidsgetrouwe replica op de markt gebracht voor het luttele bedrag van amper 35 euro. Dit exemplaar is natuurlijk niet vervaardigd uit platinum en bezet met diamanten, maar volgens de Britse krant The Mirror is het ook beslist niet geen brol.

Nadat het bedrijf twee dagen geleden een foto van de replica op Instagram plaatste, lieten al talloze gegadigden weten dat ze zich een exemplaar willen aanschaffen voor hun eigen bruiloft, of om gewoon een stukje geschiedenis in huis te hebben.

