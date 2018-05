Het koninklijk huwelijk zit erop: wat staat er nu op de agenda? SD

20 mei 2018

17u20

Bron: ANP 0 Royalty Nu ze getrouwd is met prins Harry (33) moet ook Meghan (36) echt aan de slag voor 'de firma', zoals de Britse koninklijke familie ook wel wordt genoemd. De eerste officiële verplichting als hertog en hertogin van Sussex staat komende week al in de agenda.

Dat betekent dat het pasgetrouwde stel nog even moet wachten met de huwelijksreis. Zo maken Harry en Meghan eerst tijd voor een tuinfeest op Buckingham Palace ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prins Charles, dat dinsdag op het programma staat.

Waar Harry en Meghan hun huwelijksreis doorbrengen, is nog niet bekendgemaakt. Over de bestemming is door vooral Britse media al druk gespeculeerd. Hawaii, Malawi en de Seychellen worden onder meer genoemd.

William

Harry's oudere broer prins William en zijn vrouw Kate zijn op hun tiendaagse huwelijksreis op een eiland van de Seychellen geweest. Volgens de Telegraph betaalden zij zo'n 6.000 euro per nacht voor een privé-eiland.

Vooralsnog is het niet waarschijnlijk dat prins Harry wat de huwelijksreis betreft in de voetsporen van zijn broer treedt. Het land dat het vaakst wordt genoemd als bestemming voor Harry en Meghan is Namibië.

Afrika

Tijdschrift Travel+Leisure weet zeker dat ze daarheen gaan, dat zou een bron bevestigd hebben. Namibië is volgens het tijdschrift ideaal voor koppels die privacy willen, het is een van de dunst bevolkte landen ter wereld. Daarom zouden Angelina Jolie en Brad Pitt vaak naar het land zijn afgereisd.

Mocht het koninklijke koppel naar Namibië gaan, zou het niet de eerste keer voor hen samen in Afrika zijn. Op hun derde date zijn ze met z'n tweeën gaan kamperen in Botswana. Datzelfde land deden de twee ook in augustus aan. Met onder anderen een safari vierden Harry en Meghan dat ze een jaar samen waren én werd stilgestaan bij de 36e verjaardag van de nieuwbakken hertogin van Sussex.