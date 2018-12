Het kerstconcert op het koninklijk paleis: prins Gabriël in het gips en Mathilde draagt hetzelfde jumpsuit als Máxima DBJ

19 december 2018

20u30 8 Royalty Woensdagavond vond op het koninklijk Paleis het traditionele kerstconcert plaats. Opvallend daarbij was dat prins Gabriel met zijn rechtervoet in het gips verscheen en dat koningin Mathilde hetzelfde jumpsuit droeg als koningin Máxima eerder op de dag.

De voltallige kroost van koning Filip en koningin Mathilde was aanwezig. Inclusief Elisabeth (17) die voor de gelegenheid terugkwam uit Wales en prins Gabriël (15) die verscheen met zijn rechtervoet in het gips. Een “kleine blessure” klonkt het, waarvan de oorzaak nog niet bekend is.

Voor prinses Elisabeth was het kerstconcert een reden om terug naar België terug te keren. Sinds begin dit schooljaar verblijft ze immers in Wales om haar middelbare studies te vervolledigen. Het merendeel van de koninklijke familie was op het concert aanwezig. Zo waren naast bovengenoemde ook prins Emmanuel, prinses Eleonore (haar eerste publieke optreden), prins Aymeric, prins Nicolas, prinses Astrid, prins Lorenz en prinses Laetitia Maria aanwezig. Grote afwezigen op het kerstconcert was prins Laurent. Net als vorig jaar gaf hij verstek, de regering had toen net zijn stukje dotatie afgenomen.

Ook koningin Paola, die nog revalideert van een lichte beroerte, is er niet bij. Maar koning Albert tekende wel present. Hij was voor het eerst in vijf jaar aanwezig, voorgaande jaren waren Albert en Paola steeds vakantie in het buitenland.

(Lees verder onder de foto)

Opvallend aan de avond was niet alleen een geblesseerde prins Gabriël, ook koningin Mathilde viel op. Niet door een blessure, maar door haar kledingkeuze. Die was namelijk identiek aan die van de Nederlandse koningin Máxima eerder vandaag. Die droeg bij de opnames van het Kerst Muziekgala in Brabanthallen exact hetzelfde jumpsuit van Nathan als koningin Mathilde vanavond.