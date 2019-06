Het kasteel van Ciergnon of een buitenverblijf in Zuid-Frankrijk: de vakantieplannen van de koninklijke familie Redactie

27 juni 2019

12u00

Bron: TV Familie 0 Royalty Ook voor de kinderen van ons vorstenpaar Filip (59) en Mathilde (46), Elisabeth (17), Gabriël (15), Emmanuel (13) en Eléonore (11), komt er deze week een einde aan het schooljaar. De vorige keer nam het gezin daarop een legervliegtuig naar Armenië, waar ze onder andere kloosters en kerken bezochten. En deze zomer? Francis Sobry, woordvoerder van het Paleis, zegt ons dat er geen commentaar wordt gegeven over de privé-agenda van de vorst. Maar volgens royaltywatchter Thierry Debels moeten Filip, Mathilde en hun kroost hoogstwaarschijnlijk hun vakantie in eigen land doorbrengen.

“En ja, dat heeft alles te maken met de regeringsvorming”, zegt Debels. “Koning Filip moet voorlopig op post blijven om de informateurs Reynders en Vande Lanotte op gezette tijden te ontvangen. Sowieso gaan Filip en Mathilde in de zomer nooit vóór 21 juli op vakantie. Want de nationale feestdag wordt beschouwd als het einde van hun werkjaar.” Maar gezien de politieke situatie moet het koningspaar z’n reisplannen dus fors aanpassen. “Ook de koninklijke vakantie naar het Franse eiland Île d’Yeu, waar ze bij een goeie vriend logeren, gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Als de Filip dan tóch in het land moet blijven, kiezen hij en Mathilde allicht voor een plezierverblijf in de Ardennen.”

De Ardennen zijn dan ook een rustigere bestemming, uit het publieke oog. En het koningspaar hoeft niet op zoek naar een chique B&B, want zij zullen in het kasteel van Ciergnon verblijven, hun prachtige buitenverblijf tussen Dinant en Rochefort. Leopold II liet dit kasteel bouwen, hoog op een rots naast de rivier de Lesse.

Echt de moeite

“Het domein is eigendom van de Koninklijke Schenking en is niet toegankelijk voor het publiek”, weet onze royaltywatcher. “Maar de kosten voor onderhoud en veiligheid worden door de belastingbetaler betaald. Dat domein is echt de moeite. Schitterend natuurschoon en algehele rust. In 2011 ontving koning Albert er trouwens de partijvoorzitters naar aanleiding van de regeringsvorming. Maar de kans dat Filip de informateurs naar daar zal laten komen, is onbestaande. Hij ziet dat het kasteel van Ciergnon echt als iets van zichzelf, waar enkel de familie en naaste vrienden mogen komen.”

Mooi voorbeeld

Het is volgens Debels zelfs uitgesloten dat Filip het kasteel als vakantieverblijf zou ‘uitlenen’ aan zijn broer of zus en hun gezinnen. “Of ze zouden er ferm voor moeten betalen”, meent Debels. “Misschien dat het later anders wordt. Want als Elisabeth koningin is, mag ze het kasteel van Ciergnon als het hare beschouwen. En dan nodigt ze uit wie ze wil of laat ze haar broers en zussen er misschien wél logeren.”

Een bijkomend element waarom Filip, Mathilde en de kinderen deze zomer wellicht in eigen land blijven, is de terugkeer van kroonprinses Elisabeth. “Zij zal na een jaar op kostschool in Wales blij zijn om eens lange tijd gewoon thuis te zijn”, zegt de royalty-expert. “En Ciergnon ís voor haar ook thuis. Weet je, het zou knap zijn van koning Filip dat hij op deze manier vakantie in eigen land promoot, als voorbeeld voor alle Belgische burgers. Want waarom naar het buitenland trekken als je onze economie kunt steunen?”

Heel vreemd

Voor het koninklijke gezin is er trouwens nog een andere optie voor een vakantie in België. Ze hebben de mogelijkheid om in Knokke te verblijven, in een villa van baron Paul Buysse, een vertrouweling van Filip. Maar Ciergnon geniet de voorkeur. “De koning heeft met de nabijgelegen kastelen van Fenffe en Ferage weliswaar nog andere residenties ter beschikking, maar die worden momenteel verhuurd door de Koninklijke Schenking”, weet Thierry Debels. "Wie die huurders zijn, blijkt een staatsgeheim. Hun identiteit wordt niet prijsgegeven, wat eerlijk gezegd heel vreemd is...”

Wankele gezondheid

Albert en Paola bevinden zich sinds kort wél in het buitenland. In Zuid-Frankrijk meer bepaald. Wellicht verblijven ze in hun buitenverblijf Le Romarin in Châteauneuf-de-Grass. Ze waren daar al een hele tijd niet meer geweest, zo’n twee à drie jaar zelfs. “Met de gevolgen van Paola’s herseninfarct en Alberts hartproblemen en slechte fysiek moeten ze het kalmpjes aan doen”, zegt Debels. “Op Belvedère in Laken hebben ze een mooi park rond hun kasteel, en op 500 meter daar vandaan woont hun oogappel Astrid, in Villa Schonenberg. Zij bezoekt haar ouders heel vaak. Mooi toch: de dochter die zorgt voor mama en papa die op de sukkel zijn. Maar op hun Zuid-Franse domein beschikken Albert en Paola uiteraard over het nodige personeel om hen nu in de watten te leggen.”

Zwangerschap

Astrid en Lorenz zullen deze zomer wel afreizen naar Italië. Daar gaan ze bijna elk jaar naartoe. Maar niet al hun kinderen zullen hen vergezellen. “Amedeo is in Zwitserland, Maria-Laura en Luisa zijn in Londen, Joachim in Zuid-Afrika en Laetitia-Maria zit op kostschool in Engeland, maar zal binnenkort uiteraard wel naar België komen”, weet de royaltywatcher. "Meestal gaan de drie jongsten nog wel op vakantie met hun ouders. Amedeo en zijn vrouw Elisabetta verwachten in september een tweede kind. Dus zij zullen sowieso wel thuisblijven.”

Cóte d’azur

Over de zomerse reisplannen van Laurent en Claire is weinig geweten. “Dat is elk jaar nogal een raadsel”, zegt Debels. "Laurent heeft een heel goeie band met de adellijke Carlo van Bourbon-Sicilië en zijn vrouw. Die twee koppels trekken er geregeld op uit. Naar de Italiaanse kust of de Franse Côte d’Azur. Vaak doen ze dan, met de kinderen erbij, enkele eilandjes aan met de boot. Laurent is peter van Carlo’s dochter. Dus, de kans is groot dat ze dit jaar opnieuw met z’n allen op vakantie gaan.”