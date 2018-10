Het juweel is miljoenen waard: Koningin Máxima met eeuwenoude diamant aan tafel bij Britse Queen Redactie

24 oktober 2018

13u55

Bron: AD 0 Royalty Liefhebbers van koninklijke juwelen keken er al maanden naar uit en niet voor niets: de Nederlandse koningin Máxima schoof gisterenavond met de Stuart-diamant op haar gelijknamige diadeem aan bij het staatsbanket op Buckingham Palace. Het statige diner vormt het einde van de eerste dag van het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander in gezelschap van Máxima aan het Verenigd Koninkrijk brengt.

De 40-karaats diamant werd 46 jaar geleden voor het laatst in het openbaar gedragen, door koningin Juliana op haar staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien lag de steen in de koninklijke juwelenkist. Het bijbehorende diadeem droeg de koningin eerder dit jaar al wel, bij het banket tijdens het staatsbezoek aan Luxemburg.

De tiara is in 1690, vlak na de kroning van koning-stadhouder Willem III en koningin Mary, in het bezit van de Oranjes gekomen. Vanmiddag bezocht Willem-Alexander samen met zijn vrouw nog het graf van zijn verre voorganger, in Westminster Abbey in Londen. Door zijn huwelijk met de Engelse Mary werd de stadhouders van de Hollandse republiek koning van Engeland, Schotland en Ierland.

Kreeftmousse

Uiteraard nam koning Willem-Alexander naast koningin Elizabeth plaats aan de prachtig gedekte tafel in de balzaal van het paleis in Londen. Aan zijn rechterzijde zat hertogin Camilla, de tweede echtgenote van prins Charles die op zijn beurt een van de ‘buren’ van Máxima was. Keek de Nederlandse koningin naar links, dan kon ze een praatje met de aartsbisschop van Canterbury en prinses Mabel maken, die ook aan mag schuiven. Mabel, de weduwe van de in 2013 overleden prins Friso, woont nog altijd in Londen.

Ook de oudste zoon van Charles, prins William en diens vrouw hertogin Catherine aten mee, net als Charles’ jongere zus prinses Anne. Het gezelschap kreeg een voorgerecht van gepocheerde tong, met kreeftmousse in champagnesaus. Het hoofdgerecht was tournedos met rösti, haricots verts met boter, een artisjokkensalade. Voor de koffie met petit fours kreeg het gezelschap, als dessert donkere chocolade met oranje mandarijntaart en koffiecrème.

Lang hoefde het koningspaar, dat tijdens het banket ook nog kon kiezen uit zes verschillende wijnen, niet meer te reizen voordat ze na een lange, vermoeiende dag naar bed konden: als koninklijke gasten verbleven ze in de Belgische suite in Buckingham Palace. Vanochtend, aan het begin van de tweede en laatste dag van het staatsbezoek, ontbeten ze bij de burgemeester van Londen.