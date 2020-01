Het ijzer smeden als het heet is: Meghan Markle gaat in zee met Disney TDS

11 januari 2020

09u56

Bron: The Times 0 Royalty Na het aankondigen van hun beslissing om hun rol als ‘senior’ leden van de Britse koninklijke familie op te geven, lijkt alles erop te wijzen dat prins Harry (35) en Meghan Markle (38) het ijzer willen smeden als het heet is. Volgens de Britse media heeft Markle inmiddels een contract getekend bij Disney: in ruil voor een gulle donatie aan een liefdadigheidsinstelling, zal de hertogin een voice-over inblikken voor de mediareus.

De hertogin van Sussex heeft een deal getekend met Disney om een ​organisatie voor wilde dieren te helpen, zo kon The Times achterhalen. Het contract houdt in dat Meghan een voice-over inblikt in ruil voor een gulle donatie aan Elephants Without Borders, een organisatie die olifanten in het wild opvolgt en hen probeert te beschermen tegen stropers. De hertogin van Sussex ondertekende het contract al voordat het koninklijke koppel vertrok voor hun zes weken durende vakantie naar Canada, waar ze verbleven om Kerstmis te vieren.

De regeling geeft een inkijk in de toekomstige carrièreplannen van Harry en Meghan. Eerder werd al verondersteld dat de royals hun beroemdheid en status zouden gebruiken om hun gekozen goede doelen in de kijker te zetten. Onder naam van Sussex Royal namen harry en Meghan maanden geleden ook al een patent op een wijde selectie aan producten. Zo zouden ze onder andere kleding, briefpapier, schrijfwaren, foto’s en posters gaan verkopen. Ze namen zelfs de mogelijkheid om een eigen krant of magazine uit te geven.

En uiteraard zijn er ook nog boeken. Daarmee zou het koppel het meest verdienen. Om een voorbeeld te geven: de Obama’s kregen een voorschot van 65 miljoen dollar voor hun boekendeal, Meghan zou dat record waarschijnlijk met gemak kunnen verbreken. Er staan namelijk meer dan genoeg mensen te trappelen om haar persoonlijke memoires over haar tijd in het koningshuis te lezen.

Miljoenen

Retail expert Andy Barr zegt aan de Daily Mail dat het paar op die manier makkelijk 450 miljoen euro per jaar kan verdienen, en daar zouden ze héél weinig voor moeten doen. “Ze zullen klein beginnen, later gaan ze dan waarschijnlijk producten verkopen die nog hoger liggen in waarde”, klinkt het. “Gezien het merk dat ze beginnen automatisch wereldwijd in trek zal zijn, zal hun bedrijf snel groeien. Overal, van China tot Europa, zal men over elkaar heen vallen om professionele connecties met hen te vormen. Ze zullen in een oogwenk een fortuin verdienen.”