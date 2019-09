Het gezin van prinses Astrid is zo hecht dat koningin Paola hen ‘de familie Kiss’ doopt: “Ik bel mijn kinderen elke dag” KD

20 september 2019

11u00 0 Royalty Koningin Paola noemt het gezin van haar dochter, prinses Astrid (57) “de familie Kiss”. Dat vertelt de prinses in het Franse blad Point de Vue, naar aanleiding van haar 35ste huwelijksverjaardag met prins Lorenz. Astrid en haar gezin danken de bijnaam aan hun nauwe familiale band.

“Er gaat haast geen dag voorbij of al mijn kinderen hebben me eens gebeld”, vertelt Astrid. De prinses, haar man en hun vijf kinderen hebben ook een WhatsApp-groep waarin ze elkaar constant kunnen bereiken. Daarnaast heeft de prinses nog een apart WhatsApp-groepje voor gesprekken over de kleinkinderen Anna Astrid (3) en de pasgeboren Maximilian - allebei kinderen van haar zoon Amedeo.

Van de vijf kinderen woont enkel de jongste dochter, Laetitia Maria, nog thuis. “Maar bijna elke dag heb ik ze aan de lijn. En wanneer ze zorgen hebben, vragen ze me voor hen te bidden.”