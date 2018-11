Het geheime briefje van prins Charles aan Diana op vooravond van hun huwelijk KVE

25 november 2018

17u44

Bron: The Mirror 2 Royalty Volgens een insider zat prins Charles met grote twijfels aan de vooravond van zijn huwelijk, maar toch liet hij in het grootste geheim een briefje met bemoedigende woorden bezorgen aan zijn aanstaande vrouw Diana Spencer.

De onthulling staat in het nieuwste boek van auteur Penny Junor over Camilla getiteld ‘The Duchess: The Untold Story’.

De troonopvolger, die 32 jaar oud was toen hij zich opmaakte om in het huwelijksbootje te stappen, stuurde het briefje en een bijzondere zegelring naar Clarence House - waar de toen 20 jaar oude Diana met haar zus de nacht doorbracht.

“Charles schreef: ‘Ik ben zo trots op je. Ik zal er voor je zijn aan het altaar morgen. Wees moedig, kijk iedereen gewoon recht in de ogen en laat ze paf staan’.”

Vergissing

Junor claimt dat Charles besefte dat het huwelijk een vergissing was, maar dat het te laat was om de plechtigheid nog af te blazen. De auteur poneert dat Diana in de aanloop naar de bruiloft was veranderd. Zijn toekomstige echtgenote was erg humeurig en huilerig geworden.

Junor schrijft: “Charles was er niet van overtuigd dat hij het goede deed door met Diana te trouwen, maar er was geen weg terug. Hij hoopte dat alles anders zou zijn eens ze met elkaar getrouwd waren en dus zette hij dan maar dapper door.”

Charles en Diana trouwden op 29 juli 1981. Het was een uitbundige ceremonie die door naar schatting 750 miljoen mensen van over de hele wereld werd gevolgd. Het huwelijk zou 15 jaar standhouden.