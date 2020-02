Helen Mirren fan van Meghan Markle: “Ze was een fantastische aanwinst” SDE

28 februari 2020

21u27

Bron: Variety 0 Royalty Actrice Helen Mirren (74) begrijpt de beslissing van prins Harry (35) en Meghan Markle (38) om het Britse koningshuis te verlaten, vertelt ze in een interview met Variety.

Actrice Helen Mirren weet wel wat van het Britse koningshuis. Per slot van rekening won ze een Oscar voor haar vertolking van koningin Elizabeth II in ‘The Queen’. Ook nu nog blijft ze de royals van dichtbij volgen. Dat Harry en Meghan besloten om het koningshuis te verlaten, kan ze goed begrijpen, vertelt ze aan Variety. “Ik denk dat hun instincten juist waren, en ik feliciteer hen daarvoor. Heel erg trouwens. Maar het is natuurlijk ingewikkeld.”

Helen heeft ook enkele mooie woorden veil voor Meghan Markle. “Ze was een fantastische aanwinst voor de koninklijke familie: charmant, ze deed alles juist, ze was gracieus, vriendelijk en ze leek ... Wauw! Een geweldige aanwinst. Ze leek niet al te neurotisch.”

“Dus ja, ik denk dat het op een bepaalde manier een verlies is", voegt ze eraan toe. “Maar op hetzelfde moment denk ik wel dat hun instincten absoluut juist waren. En ik denk dat het zichzelf allemaal zal oplossen, en dat de preutse medewerkers van de tabloids over hun trauma komen, nu ze niemand meer hebben om constant aan te vallen. Ze zullen wel een ander slachtoffer vinden.... Ik waarschijnlijk", lacht ze.