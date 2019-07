Hele koninklijke familie nog eens samen voor 60ste huwelijksverjaardag Albert en Paola TK

12 juli 2019

18u59

Bron: Belga 0 Royalty De Belgische koninklijke familie is vorig weekend bijeengekomen in het zuiden van Frankrijk om de 60ste verjaardag van het huwelijk van koning Albert en koningin Paola te vieren. Alleen prins Joachim ontbrak, blijkt uit een tweet van het koninklijk paleis.

De tweet van Belgian Royal Palace luidt: “Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft hebben hunne majesteiten koning Albert en koningin Paola hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samengebracht. #BelgianRoyalPalace #MonarchieBe”.

Uit goede bron werd vernomen dat de foto vorig weekend werd genomen in Zuid-Frankrijk. Alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren aanwezig, behalve prins Joachim, de zoon van prinses Astrid en prins Lorenz. Waarom hij niet aanwezig kon zijn, is niet geweten. En hoewel het hof spreekt van ‘achterkleinkinderen’ hebben Albert en Paola voorlopig nog slechts één achterkleinkind: de 3-jarige Anna Astrid, die op de foto wordt gedragen door haar vader, prins Amedeo. Amedeo krijgt binnenkort overigens ook gezinsuitbreiding, wat ook duidelijk te zien is op de familiefoto. Zijn vrouw Elisabetta is zwanger van haar tweede kind.

Koning Albert en koningin Paola waren dinsdag precies 60 jaar getrouwd.

