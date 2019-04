Helaas: prins Harry en Meghan zullen hun baby niet meteen aan de wereld tonen KDL

11 april 2019

12u32 0 Royalty Wie nu al uitkijkt naar een foto of livestream van een pas bevallen Meghan Markle samen met prins Harry en hun pasgeboren baby, kan die droom maar beter opbergen. Het koppel heeft laten weten dat ze de geboorte van hun zoon of dochter privé willen houden.

Harry en Meghan breken daarmee met de traditie van het fotomoment vlak na de geboorte. Harry’s schoonzus Kate stond - drie keer zelfs - een paar uur na haar bevalling wel al voor de wereldpers. De vrouw van prins William zette hun kinderen George (5), Charlotte (3) en Louis (bijna 1) op de wereld in de Lindo Wing van het St. Mary’s Hospital in Londen, waar journalisten, verslaggevers, fotografen en honderden fans dagenlang stonden te wachten om een glimp op te vangen van de royal babies. Ook Harry en zijn broer William werden geboren in de Lindo Wing en maakten een paar uur nadien kennis met de wereldpers.

Twee dagen

Harry en Meghan kiezen er nu de geboorte van hun eerste kind, dat voorzien is voor eind deze maand of begin mei, privé te houden. Als de twee “de gelegenheid hebben gehad in de privésfeer hun nieuwe gezin te vieren” maken de hertog en hertogin van Sussex met hun kind tijd voor de pers. Dat heeft het koppel in een persbericht laten weten. Volgens Britse koningshuisverslaggevers zou het twee dagen kunnen duren voor de wereld de baby voor het eerst te zien zal krijgen.

Thuis bevallen

Onlangs raakte nog bekend dat Meghan er ook voor zou willen kiezen om thuis te bevallen. De aanstaande moeder zou daarmee in de voetsporen van koningin Elizabeth treden. Die werd zelf thuis geboren en beviel van haar vier kinderen in Buckingham Palace en Clarence House.