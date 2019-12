Heel hotel afgehuurd in Leuven, maar sultan laat z'n eten leveren PhG

09 december 2019

05u00 0 Royalty De sultan van Oman is zaterdagavond aangekomen in ons land en heeft zijn intrek genomen in het viersterrenhotel The Fourth in Leuven. Hij kwam naar België voor een medische behandeling in het UZ Leuven. De sultan en zijn entourage reisden in drie vliegtuigen naar ons land.

De 79-jarige sultan Qaboos bin Said Al Said sukkelt met de gezondheid en laat zich deze en volgende maand behandelen in het UZ Leuven. Hij huurt in die periode het volledige luxehotel The Fourth - veertig kamers - op de Grote Markt in Leuven af. Honderden gasten die al een kamer hadden geboekt, zouden te horen hebben gekregen dat hun reservering geannuleerd is. Ook het restaurant Tafelrond staat ter beschikking van de sultan en zijn gevolg - al arriveerde er gisteravond opmerkelijk genoeg wel een taxi aan het hotel om een maaltijd te leveren.

Qaboos kwam met drie vliegtuigen naar Brussel: een kleine Gulfstream 550, een Boeing 747SP voor zijn entourage en een Boeing 747-400 waarin hijzelf zat.

Zwijgen

De overheid van Oman heeft via de FOD Buitenlandse Zaken een officiële verklaring over het bezoek laten verspreiden. "Moge Zijne Majesteit de Sultan snel genezen, want hij is een bron van inspiratie en van trots voor het Omaanse volk, dat hem trouw blijft tegenover de Almachtige", zo luidde de vrije vertaling van het bericht.

Het paleis zwijgt evenwel over zijn toestand. De afgelopen jaren reisde de sultan al verscheidene keren naar het buitenland om zich te laten behandelen. Eerder dit jaar werd op sociale media nog geschreven dat Qaboos was overleden, maar dat bericht werd snel ontkracht door lokale media.