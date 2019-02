Heeft Meghan Markle het geslacht van haar baby verklapt? TK

26 februari 2019

08u34

Bron: Telegraaf 0 Royalty Gisteren rondden Meghan Markle en haar man prins Harry hun staatsbezoek aan Marokko af. Het was de laatste buitenlandse missie voor Meghan, wiens bevallingsdatum dichterbij komt. Volgens ingewijden heeft de kersverse royal intussen ook verklapt of het een prinsje of een prinsesje wordt.

Kensington Palace beweert al maanden dat het koninklijke koppel zelf het geslacht van hun toekomstig kindje niet kent, maar volgens de Daily Mail is dat onzin. Een bron vertelde aan de krant dat Meghan tijdens haar babyshower in New York aan haar vriendinnen verklapt heeft dat het een jongetje wordt.

De voormalige actrice zou dat echter ook gewoon verteld kunnen hebben om na te gaan welke vrienden betrouwbaar zijn en welke niet, klinken andere geruchten. Tijdens de babyshower werden er immers zowel blauwe als roze pakjes uitgedeeld aan de hertogin. Misschien vertelde ze iedereen iets anders om te kijken welke versie aan de pers zou worden gelekt.

Als het effectief een prinsje wordt, zal dat misschien een teleurstelling zijn voor prins Harry: hij liet al weten dat hij hoopt op een meisje. Binnen een maand of twee zullen we het weten, want Meghan is nu zo'n zeven maanden zwanger.