Harry werd er stevig door gesleurd tijdens de speech van zijn beste vriend DBJ

22 mei 2018

08u24

Bron: Us Weekly 1 Royalty De beste vriend van prins Harry, Charlie van Straubenzee, mocht speechen op de receptie zaterdagavond die georganiseerd was door prins Charles. De jongeman nam daarbij bepaald geen blad voor de mond.

"Hij beschreef zijn capriolen die in de tabloids stonden en maakte grappen over zijn haarverlies”, zo vertelt een bron aan Us Weekly. "De hele zaal lag in een deuk.” Vooraleer Harry Meghan leerde kennen, kwam hij een enkele keren in de problemen met de tabloids. Zo raakte hij slaags met fotografen in 2004, werden foto’s van hem in een nazikostuum gepubliceerd in 2005 en doken er in 2012 naaktfoto’s van hem op.

Ook Meghan hield een toespraak tijdens de receptie, maar dat ging er wat emotioneler aan toe. Tussen de tranen door bedankte ze haar moeder Doria Ragland. "Ze zei: ’Je bent er altijd voor me geweest tijdens alles wat ik heb meegemaakt.’” De bruid bedankte ook prins Charles en Camilla voor het warme welkom van haar en haar moeder in de familie.

Harry had zelf tijdens de lunch al gespeecht. Daarbij sprak hij vol lof over Meghan en zei hij dat hij niet kon wachten totdat ze een team waren.