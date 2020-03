Harry & Meghan spreken wereld moed in: “We hebben elkaar nodig, meer dan ooit” LOV

18 maart 2020

16u40

Bron: Instagram 0 Royalty Het heersende coronavirus houdt, net zoals de rest van de wereld, ook het Britse koningshuis in z’n greep. De aftredende royals Harry (35) en Meghan (38) lanceren in deze moeilijke tijd daarom alvast een hoopvolle boodschap naar hun bijna 12 miljoen volgers op Instagram.

“Het zijn onzekere tijden. En nu, meer dan ooit, hebben we elkaar nodig. Voor de waarheid, voor steun en om ons minder alleen te voelen tijdens deze enge periode”, schrijven de royals op hun Instagramaccount Sussex Royal. “Er zijn zo veel mensen in de wereld die hulp nodig hebben, mensen die hard werken om deze crisis op te lossen, thuis of op de frontlinie. Onze bereidheid om als volk op te treden in tijden van Covid-19 is indrukwekkend. Dit moment is een waar testament voor de menselijke geest.”

Meghan en Harry hebben veel bewondering voor hoe mensen voor elkaar in de bres springen, en blijven oproepen tot samenhorigheid. “We spreken vaak van medeleven. Het verenigt ons allemaal wereldwijd. Hoe we elkaar en onze gemeenschappen met empathie en vriendelijkheid behandelen, is op dit moment super belangrijk.” Het koppel zal zich de komende weken inzetten om de wereldbevolking bij te staan. “We zullen informatie en bronnen delen om ons allemaal door de onzekerheid te helpen navigeren: van het delen van nauwkeurige informatie en feiten van vertrouwde experts tot het leren over maatregelen die we kunnen nemen om onszelf en onze gezinnen gezond te houden. We zullen ook samenwerken met organisaties die mentale ondersteuning kunnen bieden.”

Tot slot melden ze ook dat Sussex Royal inspirerende verhalen van over de hele wereld zal brengen. “We willen daar de focus op leggen, om de geest positief te houden. We kijken ernaar uit om meer te delen in de komende dagen en weken.”