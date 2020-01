Harry grote afwezige op eerste solo-event van William LV

20 januari 2020

13u57

Prins Harry maakte maandag zijn laatste verschijning op een officieel event voor zijn vertrek uit het Verenigd Koninkrijk. Eén opvallend detail: de hertog van Sussex zou 's avonds nog het vliegtuig opstappen, net op het moment dat zijn broer William voor het eerst een groot solo-event organiseert in naam van Queen Elizabeth, ter voorbereiding op de troon.

Maandagochtend was prins William aanwezig in Greenwich voor het ‘UK Africa Investment summit’. Daar ontmoette hij de Britse premier Boris Johnson en enkele leiders uit Afrikaanse landen. Daarmee werkte hij zijn laatste officiële verschijning op de koninklijke agenda af, en zou hij maandagavond alweer het vliegtuig opstappen om naar Meghan en Archie in Canada te reizen.

Hoewel William en Harry hun vete zouden hebben bijgelegd, lijkt er toch nog een haar in de boter te zitten. William organiseert maandagavond namelijk voor het eerst een groot event in Buckinghame Palace, ter voorbereiding op zijn toekomstige rol als koning. Dat werd hem opgedragen door Queen Elizabeth. Maar Harry zou daar niet bij zijn om zijn broer te steunen. Opmerkelijk, aangezien hij geen verplichtingen meer heeft en dus blijkbaar weigert zijn vertrek naar Canada uit te stellen.