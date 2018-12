Harry gaat uit liefde voor Meghan niet jagen op Tweede Kerstdag mvdb

16 december 2018

23u19

Bron: ANP/BuzzR 0 Royalty De traditionele jacht op Tweede Kerstdag waar prins Harry, prins William en hun vader prins Charles aan meedoen, lijkt zich dit jaar opnieuw zonder Harry te voltrekken. Omdat zijn vrouw Meghan tegen de jacht en het dragen van bont is, heeft Harry zijn familietraditie opgegeven voor haar, meldt de krant The Mirror.

Hij annuleerde al eerder koninklijke jachtpartijen, zoals tijdens Kerst vorig jaar en op vakantie in Schotland. De Britse pers is al langer ongerust over de rol van Meghan in de koninklijke familie, en zien dit als een teken dat het huwelijk onder druk staat. Het koppel is al verhuisd uit Kensington Palace en is ingetrokken in Frogmore Cottage in Windsor. Dat zou volgens de media komen omdat het koppel niet naast William en Kate zou willen wonen.



Ook zou Meghan het haar personeel erg lastig maken. Dat blijkt uit het feit dat ook haar derde persoonlijke assistent, Melissa Touabti, vertrok. Volgens bronnen zou Meghan te veel eisen hebben gesteld aan de assistent en een ‘diva’ zijn.



Daarbij zou prins William volgens de Britse pers het niet eens zijn met het gedrag van de voormalige actrice, waardoor de relatie tussen de broers onder spanning is komen te staan. Al eerder werd bekend dat de broers geen kantoor meer zouden delen in Kensington Palace. Dat Harry nu dus de familietraditie opgeeft voor zijn vrouw, laat de situatie niet positiever lijken.