Harry en Meghan zwaar onder vuur voor gebruik privéjet: “En dat voor een eco-strijder” TK

16 augustus 2019

13u00

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben de afgelopen dagen van alle kanten kritiek gekregen omdat ze voor een korte zomervakantie met een privéjet naar Ibiza vlogen. De hertog en hertogin van Sussex worden in de tabloids en op sociale media bestempeld als hypocriet. Ze pleiten zelf namelijk luidkeels voor maatregelen ter bescherming van het klimaat en het milieu.

The Sun meldt dat 'eco-strijder' Harry de volle laag krijgt voor het gebruik van 'een privéjet met enorme koolstofvoetafdruk'. En dat terwijl, zo voegde de krant er smalend aan toe, de prins net had gewaarschuwd voor de 'angstaanjagende' effecten van klimaatverandering. “De jet creëerde zeven keer meer CO2 per persoon dan een van de negen dagelijkse lijnvluchten van Londen naar het Spaanse vakantie-eiland”, berekende de krant.

Harry had in juli nog op zijn eigen Instagram-pagina geschreven dat 'met bijna 7,7 miljard mensen die deze aarde bewonen, elke keuze, elke voetafdruk, elke actie een verschil maakt.' Hij kreeg dan ook kritiek van Aaron Kiely, campagnevoerder van Friends of the Earth. "De hertog van Sussex spreekt prachtige en ontroerende woorden over het milieu en vliegt vervolgens op vakantie naar een Europese bestemming in een privéjet. Hij had een trein en daarna een boot kunnen nemen. Dit zou de perfecte gelegenheid zijn geweest om een milieuvoorbeeld te stellen.”

Geloofwaardigheid

Volgens de Daily Mirror ondermijnde het echtpaar hun eigen geloofwaardigheid met deze vakantievlucht. "Rolmodellen en influencers moeten doen wat ze prediken, anders devalueren ze de zaak die ze beweren te ondersteunen", citeerde het tabloid een professor.

Harry en Meghan vlogen vorige week samen met zoontje Archie naar Ibiza om er de 38ste verjaardag van Meghan te vieren. De reis, die onder meer door de keuze voor een privéjet verborgen werd gehouden voor de Britse pers, lekte deze week uit via Spaanse media. Buckingham Palace wil niet op de berichten reageren.