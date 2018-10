Harry en Meghan zijn zwanger van eerste kindje TK

15 oktober 2018

09u48 27 Royalty Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn zwanger van hun eerste kindje. Dat meldt Kensington Palace. De twee stapten op 19 mei in het huwelijksbootje.

Het koppel verwacht in het voorjaar van 2019 hun eerste kind, zo maakte het Britse paleis vanochtend bekend. Volgens de Daily Mail zou het koninklijke paar het nieuws vrijdag aan hun familie verteld hebben, op het huwelijk van prinses Eugenie. Nog volgens het blad voelt Meghan zich 'goed' en heeft ze haar 12 weken-scan achter de rug. Dat zou de geboorte ergens eind april plaatsen.

Geruchten over een eventuele zwangerschap deden al lange tijd de ronde, maar het Britse hof hield tot dusver de lippen stijf op elkaar. Nu werd er echter een tweet de wereld ingestuurd met het nieuws: "Hunne Koninklijke Hoogheden bedanken iedereen voor de steun die ze van over heel de wereld kregen sinds hun huwelijk in mei. Ze zijn erg blij om dit goede nieuws met het publiek te mogen delen."

Het kindje zal een zevende plaats krijgen in lijn voor de troon, na zijn/haar grootvader prins Charles, prins William, diens kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis, en prins Harry zelf. Normaal gezien krijgt de baby ook niet de titel van prins of prinses, maar de titel van graaf of gravin - tenzij de Queen hier nog anders over beslist. Dat deed ze immers ook bij de kinderen van prins William en diens vrouw Kate. De achternaam van het kindje wordt vermoedelijk 'van Sussex', naar het hertogdom van Harry en Meghan.

Harry en Meghan waren vrijdag nog aanwezig op het huwelijk van Harry's nichtje prinses Eugenie. Daar ging de outfit van Meghan al druk over alle tongen: haar wijde mantel, die ze zelfs binnen in de kerk niet uitdeed, zou een babybuikje moeten verbergen.

Intussen heeft ook Doria Ragland, de moeder van Meghan, gereageerd op het nieuws. Zij liet weten dat ze 'dolgelukkig is met dit prachtige nieuws' en dat ze ernaar uitkijkt om haar eerste kleinkind te verwelkomen. Of ook Thomas Markle, de vader van Meghan, op de hoogte werd gebracht, wilde het paleis niet zeggen. De relatie tussen de twee verloopt erg moeilijk sinds de verloving van Harry en Meghan. De man kwam al meermaals in schandalen terecht omdat hij met de pers praatte over zijn beroemde dochter. Hij was uiteindelijk niet aanwezig bij het huwelijk.

De twee zijn intussen alweer in Australië, waar ze morgen beginnen aan hun eerste officiële reis als getrouwd paar. Ook bij hun aankomst op de luchthaven vanmorgen werd er druk gespeculeerd over een zwangerschap. Meghan hield immers twee roze mappen voor haar buik.

Normaal gezien zou het koppel bij hun rondreis Australië, Tonga, Nieuw-Zeeland en Fiji aandoen, maar Meghan zal voor het laatste deel van de reis verstek laten gaan. In Fiji is immers het zikavirus actief, dat gevaarlijk is voor zwangere vrouwen. Harry zal dat bezoek dus alleen afwerken. Morgen gaan de twee alvast op bezoek bij een dierentuin in Sydney, de Flying Doctors en de Invictus Games. Dat internationaal paralympisch sportevenement wordt georganiseerd op initiatief van prins Harry.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link