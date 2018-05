Harry en Meghan zijn alweer aan de slag IB

23 mei 2018

00u53

Bron: ANP/BuzzE 0 Royalty De Britse prins Harry en zijn kersverse Amerikaanse echtgenote Meghan Markle zijn drie dagen na hun trouwen als hertog en hertogin van Sussex weer druk met officiële taken. Ze maakten hun opwachting in de tuinen van Buckingham Palace waar een tuinfeest werd georganiseerd ter gelegenheid van de komende zeventigste verjaardag van hun vader en schoonvader, prins Charles.

In zijn speech had Harry niet alleen warme woorden voor zijn vader. Hij stond ook stil bij de aanslag in Manchester, dinsdag precies een jaar geleden. Ruim 250 mensen die vorig jaar betrokken waren bij de hulpverlening waren bij het feest aanwezig.

Harry kreeg ook de lachers op de hand toen hij tijdens zijn speech werd aangevallen door een bij. Toen de prins halverwege zijn toespraak was, stopte Harry plots en zei hij lachend: "Pff... Die bij had me bijna!"

‘That bee really got me...’ Harry distracted mid-speech at his dad’s 70th Garden party ... by buzzing insect in his ear 🐝 🐝 pic.twitter.com/XQ3szzjx23 Chris Ship(@ chrisshipitv) link

Bij het tuinfeest waren ruim zesduizend gasten, voornamelijk mensen betrokken bij het liefdadigheidswerk van Charles of bij zijn taken bij bepaalde militaire eenheden. Charles wordt half november zeventig jaar oud. Hij is de troonopvolger van zijn moeder koningin Elizabeth II, die 92 jaar oud is en vooralsnog niet van plan lijkt plaats te maken voor haar zoon.