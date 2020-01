Harry en Meghan zetten stap terug uit Britse koningshuis: “We willen financieel onafhankelijk worden” Redactie

08 januari 2020

19u47 38 Royalty Prins Harry (35) en z’n echtgenote Meghan Markle (38) zouden een stap terugzetten als “senior members van het Britse koningshuis”. Dat maken ze zelf bekend op Instagram. Een eerste reactie van Buckingham Palace luidt als volgt: “De discussies met de hertog en hertogin van Sussex bevinden zich in een vroeg stadium. We begrijpen hun wens, maar zulke ingewikkelde kwesties vergen tijd." Volgens BBC was het Britse koningshuis niet op de hoogte van de aankondiging.

Wat stond er in de aankondiging?

“Na vele maanden nadenken en discussiëren, hebben we gekozen voor een nieuwe meer progressieve rol binnen dit instituut”, zo staat te lezen op het Instagramaccount van de hertog en hertogin van Sussex. Daarbij een vrolijke foto van de lachende tortelduifjes. “We zijn van plan een stap terug te zetten als ‘senior members’ van de Koninklijke Familie.”

Bovendien willen de twee financieel onafhankelijk worden van het Britse koningshuis. En ze zullen wellicht naar Canada verhuizen, waar de familie van Meghan woont. “Nu willen we een balans vinden tussen onze tijd in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Deze geografische balans stelt ons in staat om onze zoon op te voeden met een waardering voor de koninklijke traditie waarin hij werd geboren, terwijl onze familie ook de ruimte krijgt om zich te concentreren op het volgende hoofdstuk.” De hertog en hertogin van Sussex zullen een nieuwe liefdadigheidsinstelling opstarten, en komen later met meer details.

Waarom doen ze dit?

Geen evidente stap om zomaar afstand te nemen van het Britse koningshuis. “Dit is echt ongezien in de Britse monarchie, die toch als rots in de branding beschouwd wordt", aldus royaltywatcher Kathy Pauwels. Collega-royaltykenner Mario Danneels treedt haar bij. “Dit nieuws komt ook voor mij als een verrassing aan”, zegt hij in een interview met HLN.

Maar hun keuze kan hij wel begrijpen. “Hoewel prins Harry veruit het meest populaire lid van de koninklijke familie is, was Meghan wellicht te Amerikaans voor de Britten”, zegt hij. “Of te exotisch, want in een land waar de brexit er grotendeels kwam door de problematiek rond immigratie, mag je de gevoeligheid van zulke zaken niet onderschatten.”

Wat betekent deze beslissing?

Hoe hun beslissing in de praktijk vertaald zal worden, is voorlopig niet geweten. Zo is het nog onduidelijk of de Britse lijn van troonopvolging hierdoor moet worden aangepast, en ook de financiële afwikkeling laat op zich wachten.

Wel lijkt het koppel en hun zoontje te willen verhuizen, deeltijds althans. Vermoedelijk wordt Canada de tweede thuis voor het jonge gezin.

Geruchtenmolen

Eerder waren er al geruchten opgedoken dat de twee zouden verhuizen naar Canada, waar het koppel zich weinig tot niets zou moeten aantrekken van hun koninklijke verantwoordelijkheden. Het koppel bracht nog maar pas zes weken door in het Amerikaanse buurland om er de kerstdagen te vieren bij de familie van Meghan.

“Harry en Meghan voelen zich aan de kant gezet door de monarchie, dus ze willen ervan losbreken”, klonk het in de Britse kranten. “De plannen om zich van het koningshuis te distantiëren zijn nog heel pril, maar ze zijn er wel degelijk. Het zou kunnen dat ze verhuizen, het zou ook kunnen dat ze hun koninklijke titels laten vallen”, aldus insiders.