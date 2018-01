Harry en Meghan willen graag gezin starten MVO

19 januari 2018

11u01 0 Royalty Prins Harry en zijn toekomstige echtgenote, actrice Meghan Markle, willen graag een gezin starten. Dat vertellen insiders aan US Magazine.

Het Britse koppel heeft echter nog geen haast. "Er is geen enkele druk", aldus intimi. "Zij hebben eerst nog grote plannen die zij als stel willen verwezenlijken voordat zij aan kinderen willen beginnen."

Eerder hintte Harry in een interview met de BBC er ook op nog even te willen wachten met kinderen. De prins (33) en Markle (36) gaan in mei trouwen.