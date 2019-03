Harry en Meghan wilden volledig eigen hofhouding, maar kregen een ‘njet’ van The Queen DBJ

18 maart 2019

07u32

Bron: Sunday Times 3 Royalty Harry (34) en Meghan (37) wilden een volledig eigen hofhouding op poten zetten, maar dat voorstel werd geweigerd door koningin Elisabeth II. Dat meldt Sunday Times. De verhuis van Meghan en Harry naar Frogmore Cottage gaat wel door.

Na de geboorte van hun eerste kind in april verhuizen prins Harry en Meghan naar Frogmore Cottage bij Windsor Castle. Als het van hen afhangt, gaat die verhuis gepaard met een volledig individuele hofhouding inclusief eigen bevoegdheden. Harry en Meghan vatten immers het plan op om een ‘Sussex’-entiteit op te bouwen die alle humanitaire acties van de hertog en hertogin zou overkoepelen.

Queen Elizabeth haar kleinzonen William en Harry eerder deze week toestemming om hun hofhouding op te splitsen, maar complete autonomie vindt Queen Elisabeth een stapje te ver gaan. Ze stelde dan ook haar veto tegenover het plan. Dat meldt de gerespecteerde Britse krant Sunday Times.

“Harry en Meghan wilden een compleet eigen hofhouding organiseren, onafhankelijk van Buckingham Palace, maar kregen een ‘neen’”, zo meldt een bron uit koninklijke kring aan de krant. “Er bestaat zoiets als een institutionele structuur die dat soort van onafhankelijkheid uitsluit. Meghan en Harry blijven dus ook nog steeds onder het bewind van Buckingham Palace.” De Queen gaf wel toestemming aan prins Harry om zijn hofhouding af te splitsen van die van zijn broer William.

Het is aan de koningin om zulke beslissingen te maken: samen met prins Charles is zij immers eindverantwoordelijk voor de financiën van Buckingham Palace. De verhuis van de hertog en de hertogin naar Windsor Castle gaat wel door.

Nieuw huis

De bestemming voor Harry en Meghan wordt Frogmore Cottage, op het kasteeldomein van Windsor. Het echtpaar leeft sinds de verloving in 2017 in Nottingham Cottage, op het domein van Kensington Palace in Londen. Er werd altijd verwacht dat ze zouden verhuizen naar een ruim appartement in het paleis zelf, net zoals Harry’s broer prins William, zijn echtgenote Kate en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis. Het appartement naast dat van de toekomstige kroonprins werd om die reden grondig gerenoveerd de laatste maanden. In oktober werd het opgeleverd; prijskaartje van de werken: 1,24 miljoen euro.

Maar het wordt dus Frogmore Cottage. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dat geen klein optrekje, maar een ruim huis dat op het domein van Windsor Castle ligt. Opvallend, want in tegenstelling tot Kensington Palace - dat in het centrum van Londen ligt - ligt Frogmore een dertigtal kilometer ten westen van de Britse hoofdstad. Het paar trekt dus een stuk verder weg van de rest van de koninklijke familie.